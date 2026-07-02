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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Šapcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, u saradnji sa Odeljenjem vodne inspekcije - Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i inspekcijom za zaštitu životne sredine, Ministarstva zaštite životne sredine, uhapsili su tri osobe.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, oštećenje životne sredine, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja, policija je uhapsila fiktivne vlasnike dva trgovinska preduzeća S. U. (1991) iz Matijevca i M. B. (1983) iz Lojanica, kao i faktičkog vlasnika Đ. F. (1984) iz Matijevca.

Foto: MUP Srbije

Oni se sumnjiče da su krivična dela izvršili na taj način što nisu postupili po Rešenju vodne inspekcije koja im je prethodno zabranila rad, već su bez dozvola nadležnih organa i bez prijave radnika u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, organizovali eksploataciju mineralnih sirovina peska i šljunka na obradivom poljoprivrednom zemljištu u priobalju reke Drine u mestu Crna Bara.

Na taj način došlo je do stvaranja više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom, kojom prilikom je u geološkom smislu oštećena životna sredina.

Izvađeni pesak i šljunak osumnjičeni su skladištili, a zatim prerađivali u nelegalnom pogonu za separaciju, kako se sumnja, u cilju dalje prodaje i pribavljanja protivpravne imovinske koristi.