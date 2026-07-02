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Preduzeće Srbijavoz saopštilo je danas da je na vozu koji je u 17:50 časova pošao iz Niša ka Zaječaru, na delu relacije Matejevac - Zaječar, došlo do tehničkog incidenta koji je izazvao prekid saobraćaja i oštećenje kompozicije i navelo da su svi putnici bezbedni i pravovremeno su zbrinuti.

Dodaje se da će uzrok biti detaljno ispitan, a nakon završetka uviđaja biće preduzete sve neophodne mere radi potpune normalizacije železničkog saobraćaja na ovom delu pruge.

U saopštenju se navodi da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po putnike niti šire okruženje.