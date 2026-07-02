Srbijavoz je potvrdio da je došlo do prekida saobraćaja na relaciji Matejevac - Zaječar, ali putnici su bezbedni i zbrinuti.
Hronika
NEMA OPASNOSTI Srbijavoz: Privremeni prekid saobraćaja na relaciji Matejevac - Zaječar
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Preduzeće Srbijavoz saopštilo je danas da je na vozu koji je u 17:50 časova pošao iz Niša ka Zaječaru, na delu relacije Matejevac - Zaječar, došlo do tehničkog incidenta koji je izazvao prekid saobraćaja i oštećenje kompozicije i navelo da su svi putnici bezbedni i pravovremeno su zbrinuti.
Dodaje se da će uzrok biti detaljno ispitan, a nakon završetka uviđaja biće preduzete sve neophodne mere radi potpune normalizacije železničkog saobraćaja na ovom delu pruge.
U saopštenju se navodi da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po putnike niti šire okruženje.
Na teren su izašle vatrogasno-spasilačke jedinice, policija i predstavnici stručnih sluẓ̌bi železnice kako bi izvršili uviđaj.
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