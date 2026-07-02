Slušaj vest

Preduzeće Srbijavoz saopštilo je danas da je na vozu koji je u 17:50 časova pošao iz Niša ka Zaječaru, na delu relacije Matejevac - Zaječar, došlo do tehničkog incidenta koji je izazvao prekid saobraćaja i oštećenje kompozicije i navelo da su svi putnici bezbedni i pravovremeno su zbrinuti.

U saopštenju se ističe da u incidentru nije bilo povređenih.

Dodaje se da će uzrok biti detaljno ispitan, a nakon završetka uviđaja biće preduzete sve neophodne mere radi potpune normalizacije železničkog saobraćaja na ovom delu pruge.

U saopštenju se navodi da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po putnike niti šire okruženje.

Na teren su izašle vatrogasno-spasilačke jedinice, policija i predstavnici stručnih sluẓ̌bi železnice kako bi izvršili uviđaj.

Ne propustiteSrbijaZAVRŠENI RADOVI, OGLASIO SE SRBIJAVOZ: Vozovi na relaciji Zaječar – Majdanpek ponovo staju u Boru!
IMG_20250812_073856.jpg
DruštvoEvo kako je pronađena nestala devojčica iz Novog Sada: Objavljeni detalji KLJUČNOG TRENUTKA potrage
policija.jpg
InfoBizNovi most na Tamišu u funkciji! Građanima omogućena dva dnevna polaska u oba smera, evo kada kreću prvi vozovi
WhatsApp Image 2026-04-20 at 11.30.41 (2).jpeg
HronikaOGLASIO SE SRBIJAVOZ POSLE NEZGODE KOD LOVĆENCA: Voz iskliznuo iz šina greškom mašinovođe
pruga.jpg