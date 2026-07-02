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Miloš Vidaković (29) iz Pančeva ubijen je 2. jula 2013. godine, sat posle ponoći u jednom lokalu ispred Starog grada u Budvi. Pretpostavlja se da je likvidacija bila naručena. U vatrenom obračunu ranjeno je i nekoliko gostiju lokala, među kojima i manekenka iz Zemuna. Miloš Vidaković je sedeo sa društvom za šankom ispred zidina Starog grada kada mu je s leđa prišao muškarac 30-ih godina, visok oko 185 centimetara, i u leđa ispalio 5-6 metaka, nakon čega je pobegao.

Više očevidaca ubistva ispričalo je tada da se ubica prišunjao između stolova i zapucao naočigled više od 500 gostiju popularnog šanka u Budvi.

Gotovo svi očevici rekli su policiji da je ubica mršav, srednjeg rasta, a da je na sebi imao belu košulju i veliki sombrero. Nakon što je izrešetao Pančevca, ubica sa šeširom je trčeći ka šetalištu ispalio još nekoliko hitaca.

Foto: Facebook

Ranjeni Vidaković je pao na kameni pločnik, a nekoliko konobara i posetilaca lokala mu je pritrčalo u pomoć, donoseći mokre peškire kako bi pokušali da zaustave krvarenje.

- Pokazivao je znake života. Iz usta mu je tekla krv, a učinilo mi se da je donekle bio i svestan - rekao je jedan od konobara.

Miloš Vidaković je izdahnuo na putu do kotorske Opšte bolnice, gde je lekarima nakon prijema preostalo da konstatuju smrt.

Ceo grad je bio blokiran kako bi ubica što pre bio uhapšen. Međutim, on je ipak uspeo da pobegne. Policija je na informativni razgovor privela desetak osoba koje bi mogle da pomognu u rasvetljavanju zločina.

Budvanska policija je odmah verovala da je ubica stigao iz Srbije, kao i da je imao i pomagača, koji ga je automobilom čekao u naselju Gospoština. Prema rečima svedoka, ubica je u stopu pratio Vidakovića od Kotora do Budve.

Priznao ubistvo

Vidaković je, prema tim izvorima, u provod krenuo sa prijateljima iz Kotora, a onda je zabavu nastavio u nekoliko budvanskih lokala. Na otvoreni šank stigao je pola sata pre ubistva.

Tokom pucnjave u lokalu nastala je opšta panika i vriska, jer su svi na trgu haotično pokušavali da pobegnu ili da nađu neki zaklon.