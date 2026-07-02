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Srpski državljanin koji radi na bečkoj glavnoj železničkoj stanici osumnjičen je da je ukrao violinu vrednu oko 27.000 evra, nakon što je instrument zaboravljen u vozu.

Dva mladića su želela da brzo zarade novac, ali su otišli ​​predaleko. Jedan od njih radi kao čistač na glavnoj železničkoj stanici u Beču. 26. juna, 24-godišnjak je pronašao skupu violinu u parkiranom vozu dok je čistio. Pedesetdevetogodišnji muzičar je zaboravio vredni instrument u vagonu.

Ali umesto da preda violinu u biro za izgubljeno i nađeno, Srbin je zadržao žičani instrument i smislio plan. Već sledećeg dana, mladić je ušetao u radnju proizvođača violina. Pod izgovorom da želi da kupi violinu za rođaka, dao je da se instrument proceni - lep komad je vredeo zapanjujućih 27.000 evra.

Srbin je doveo mladića iz Beča da mu pomogne u prodaji u zamenu za deo prihoda. Međutim, plan dvojca je propao zbog lošeg planiranja. Nameravali su da prodaju skupi instrument samom proizvođaču violine. Ali vlasnik, zajedno sa policijom, već je obavestio proizvođača o krađi.

Kada su dvojica mladića stigla na prodaju, policija je već čekala, pa su dvojica muškaraca uhapšeni u prodavnici. Obojica su priznali.

Prema policiji, osumnjičeni su optuženi za krađu i pokušaj prisvajanja ukradene robe.