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Tokom jučerašnjeg dana u Beogradu su se u razmaku od svega sat vremena dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je povređeno dvoje maloletne dece. Oboje su sa zadobijenim povredama prevezeni u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj na dalje zbrinjavanje.

O tome u kakvom su stanju deca, kao i detalje ove dve saobraćajke, za emisiju "Redakcija", izveštavao je Pavle Ivković - novinar Kurira.

- Nažalost, ovog jutra nalazim se ispred Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, gde su nakon jučerašnjih saobraćajnih nezgoda smeštena dvojica maloletnih dečaka. Obojica su zadobila teške telesne povrede, ali u ovom trenutku nema novih informacija o njihovom zdravstvenom stanju - rekao je Ivković.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dva teška udesa u razmaku od sat vremena

Podsetio je da su se tokom jučerašnjeg dana u razmaku od svega sat vremena u Beogradu dogodile dve teške saobraćajne nezgode u kojima su teško povređena dvojica maloletnih dečaka, koji su nakon ukazane pomoći prevezeni u Tiršovu.

- Podsetimo, prva saobraćajna nezgoda dogodila se na okretnici autobusa na Karaburmi, gde je vozač automobilom oborio dvanaestogodišnjeg dečaka. Prema rečima očevidaca, dečak je nakon udara odbačen oko 20 metara. Sa teškim telesnim povredama hitno je prevezen u Tiršovu. Samo sat vremena kasnije dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, ovog puta u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu. U sudaru putničkog automobila i mešalice za beton povređen je dvogodišnji dečak, koji je takođe sa teškim telesnim povredama prevezen u Tiršovu - kaže on.

Kako je Ivković istakao, tokom noći zabeležene su još četiri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno sedam osoba, zbog čega je uputio apel vozačima da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola i da budu posebno oprezni u saobraćaju.

- Nažalost, to nisu bile jedine nezgode tokom noći. Prema podacima Hitne pomoći, koja je jutros u šest časova objavila izveštaj, tokom noći su zabeležene četiri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno sedam osoba, a najveći broj incidenata povezan je sa vožnjom pod dejstvom alkohola. Ovom prilikom apelujemo na sve vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da dodatno obrate pažnju na sve učesnike u saobraćaju, posebno na decu i pešake. Kada je reč o dvojici povređenih mališana, nastavićemo da pratimo njihovo zdravstveno stanje i nadamo se da će se uspešno oporaviti - za emisiju "Redakcija", naveo je Ivković.

01:18 CRNI SAT U BEOGRADU: Dečak (12) pokošen na Karaburmi, sat vremena kasnije dvogodišnjak povređen u sudaru sa mešalicom na Novom Beogradu! Izvor: Kurir televizija

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