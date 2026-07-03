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Šestogodišnji dečak povređen je danas u selu Strubal kod Vladičinog Hana, nakon što je, prema prvim informacijama, pao sa spoljašnjih stepenica koje vode ka terasi.

Lekari Hitne pomoći u Vladičinom Hanu prijavili su nadležnom tužilaštvu da je u ovom selu povređeno dete.

Prema izjavama majke, dečak se igrao sa rođakom, odnosno sestrom od strica, kada je došlo do nesreće. Kako se saznaje, dete je palo sa spoljašnjih stepenica, nakon čega mu je ukazana lekarska pomoć. Pregledom je utvrđeno da je zadobio povredu u vidu preloma čeone kosti, zbog čega je transportovan u Univerzitetski klinički centar u Nišu na dalje lečenje i dijagnostiku.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu, koje je naložilo da se prikupe sva potrebna obaveštenja, kao i medicinska dokumentacija o povredama deteta.

Nakon toga, tužilaštvu će biti dostavljen izveštaj radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je dečak povređen.