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Bivši komnadant Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija (58), koji služi kaznu od 40 godina zatvora u požarevačkoj Zabeli, ostaće još dve godine u najstrože čuvanom delu tog zatvora, takozvanom Alkatrazu. Kako Kurir saznaje, Viši sud u Beogradu, danas je doneo ovu odluku.

- Miloradu Ulemeku Legiji produženo je izdržavanje kazne zatvora u posebnom odeljenju za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala, koje mu po tom resenju može trajati najduže dve godine - potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Inače, protiv ove odluke suda Ulemek ima pravo žalbe.

Milorad Ulemek Legija na suđenju Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Ulemek je, podsetimo, osuđen na četiri maksimalne kazne od po 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Zorana Đinđića, krivičnih dela zemunskog klana, četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, kao i zbog ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića.

Najpoznatiji srpski osuđenik u pritvoru je od 2004, a u "Alkatrazu" u kom važe posebno stroge mere nalazi se od 11. jula 2010. godine.

Kako je Kurir pisao, on je bio prvi stanovnik ovog "zatvora u zatvoru".

- Na svake dve godine, odluka o tome da li je ispunio "uslove" da bude prebačen u neki od "slobodnijih" paviljona Zabele se preispituje. Revizija je rađena i u prethodnih 16 godina, i to po dobijanju mišljenja koje šalje Uprava zatvora, ali je odluka do sada uvek bila ista, da se još uvek nisu stekli uslovi da bude prebačen u neki od paviljona sa blažim tretmanom. Na svaku odluku, kojom je Ulemeku Viši sud produžio meru boravka u najstrožem režimu, on se žalio Apelacionom sudu, ali su žalbe uvek odbijene - podseća sagovornik Kurira.