Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je učestvovao u pokušaju iznude dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata. Sud mu je odredio pritvor do 30 dana.
MUP
UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG IZNUDE OD 2 MILIONA EVRA! Sa grupom pokušao da reketira vlasnike lokala u Beogradu
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.
- Maloletnik se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda - piše u saopštenju MUP.
Nakon saslušanja, maloletniku je sudija za prethodni postupak odredio pritvor u trajanju do 30 dana.
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