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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

- Maloletnik se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda - piše u saopštenju MUP.