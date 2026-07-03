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Srbin Dejan Gugleta (54) osuđen je u Italiji na devet godina zatvora zbog učešća u švercu više od 157 kilograma kokaina, u jednoj od najvećih zaplena droge ikada zabeleženih u italijanskom gradu Ređo Emilija.

Prvostepenu presudu doneo je sudija Mateo Gambarati nakon kratkog postupka. Pored Guglete, osuđena su i dvojica albanskih državljana koji žive u Ređu, student Hisni Rama (24) i Romeo Sula (30), ali su oni dobili po četiri godine zatvora, pošto je sud prekvalifikovao optužbu za neovlašćeno držanje droga.

- Trojica muškaraca uhapšena su 6. jula 2025. godine u industrijskoj zoni Mankazale, kada je italijanska policija otkrila više od 157 kilograma kokaina upakovanog u 130 paketa. Prema procenama istražitelja, zaplenjena droga na crnom tržištu vredela bi više miliona evra - pišu italinaski mediji.

Istraga je pokazala da su istražitelji pratili kamion kojim je upravljao Gugleta od luke Čivitavekija, gde je teret stigao iz Španije, pa sve do Ređa. Policajci su u industrijskoj zoni posmatrali kako vozač kamiona prebacuje torbe sa prikolice, nakon čega je gotovo dva sata čekao dolazak saradnika.

- Neposredno pre policijske akcije na lice mesta stigla su dva automobila. Prema navodima tužilaštva, Gugleta je iz kabine kamiona izvadio torbu i krenuo da je preda jednom od osumnjičenih, dok je drugi nadgledao čitavu primopredaju. U tom trenutku pripadnici policije izveli su raciju i uhapsili svu trojicu - dodaju mediji.

Tokom pretresa pronađeno je ukupno pet torbi sa 130 paketa kokaina, dve u kamionu i tri u prikolici.

Srbin je, podsetimo, na saslušanju tvrdio da nije znao šta vozi i da je samo dobio nalog da preveze torbe iz Španije u Ređo Emiliju.

Tužilac je tražio po 12 godina zatvora za svu trojicu optuženih, ali je sud delimično prihvatio argumente odbrane. Svima su priznate olakšavajuće okolnosti, dok je dvojici albanskih optuženih ublažena pravna kvalifikacija dela.