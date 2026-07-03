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Radojica Joksović (32) ubijen je 3. jula 2012. godine u eksploziji bombe postavljene ispod njegovog automobila "audi A6" u beogradskom naselju Bele vode, u Ulici braće Vučkovića. Do likvidacije je došlo oko 14 časova, u trenutku kada je vozilo usporilo zbog ležećeg policajc. Upravo tada je, prema podacima iz istrage, aktivirana eksplozivna naprava postavljena ispod sedišta vozača. Detonacija je u potpunosti razorila automobil, koji je nakon eksplozije nastavio da se kreće još tridesetak metara, pre nego što je udario u ogradu obližnje kuće.

1/10 Vidi galeriju Likvidacija Radojice Joksovića Foto: Printksin

U vozilu su se u trenutku eksplozije nalazile još dve osobe, navodno su pošli po Radojičinog sina u obdanište koje je bilo udaljeno oko 500 metara od mesta likvidacije. Navodno su pričali i smejali se dok nisu došli do kobnog ležećeg policajca. Suvozač Predrag R. zadobio je lakše povrede, uključujući pucanje bubne opne, dok je treći putnik, koji je sedeo na zadnjem sedištu, nakon detonacije istrčao iz vozila, preskočio obližnji zid i nestao. Njegov identitet nikada nije utvrđen.

Svedočenje očevidaca: "Kao zemljotres, cela kuća se zatresla" Stanovnici ovog dela naselja Bele vode opisivali su prizor kao potpuno nadrealan. - Bilo je strašno! Čuo se jak udarac i cela kuća mi se zatresla, kao da je zemljotres! Pritrčao sam automobilu! Vozač je bio krvav i u prvom trenutku je davao znake života. Trzao se, ali izgleda da su to bili nervi i da je već bio mrtav! Odmah sam pozvao policiju i Hitnu pomoć - ispričao je tada vlasnik kuće u čiju ogradu se zakucao zapaljeni automobil.

Brat svedoka-saradnika u slučaju Šarić

Istraga je vrlo brzo pokazala da je meta napada bio Radojica Joksović, brat od strica Nebojše Joksovića, svedoka-saradnika u postupcima protiv Darka Šarića.

Nebojša Joksović i Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Prema policijskim izvorima, bomba je bila postavljena precizno ispod vozačevog sedišta, što je ukazivalo na profesionalnu egzekuciju. Procene su govorile da je korišćen oko kilogram plastičnog eksploziva, a da je naprava aktivirana daljinskim upravljačem u trenutku kada je automobil prešao preko ležećeg policajca. Jedan od izvora iz istrage tada je naveo da je reč o napadaču koji "očigledno odlično poznaje eksplozive", jer je naprava bila postavljena tako da eliminiše samo vozača.

Porodična veza sa svedokom-saradnikom i krvavi pritisak na klan

Radojica Joksović bio je čovek od poverenja svog brata od strica Nebojše Joksovića i, prema navodima iz istrage, preuzeo je deo njegovih poslova nakon što je ovaj postao svedok-saradnik i njegovo kretanje bilo ograničeno.

Nebojša Joksović je status svedoka-saradnika dobio 2010. godine, nakon što je iz pritvora poslao pismo Tužilaštvu za organizovani kriminal u kojem je izrazio spremnost da sarađuje. U zamenu za informacije o Darku Šariću i njegovoj grupi, dobio je povlašćeni status.

U tom periodu, bio je u vrhu mreže povezane sa švercom narkotika iz Južne Amerike i zadužen za distribuciju droge.

Serija napada pre likvidacije

Ubistvo Radojice Joksovića nije bio izolovan incident. Prema dostupnim podacima, nekoliko meseci pre likvidacije bačena je bomba na kafić u njegovom vlasništvu. Takođe, u ranijem periodu njegovih kriminalnih aktivnosti, nakon što je Nebojša Joksović počeo da sarađuje sa tužilaštvom, napadnuta je i njegova imovina — uključujući štampariju i kafić u Žarkovu.

Nebojša Joksović Foto: Privatna Arhiva

U jednom od napada korišćena je i "zolja", kojom je razrušena štamparija, dok je na kafić bačena bomba, ali tada nije bilo povređenih.

Kriminalni kontekst i raskol u klanu

Radojica Joksović je u kriminalnim krugovima dovođen u vezu sa različitim strukturama i klanovima koji su se nalazili u sukobu oko Darka Šarića. Prema nekim navodima, obojica braće ranije su bila u istom poslovnom i kriminalnom krugu, ali se Radojica u jednom trenutku priklonio drugom klanu, nakon čega je došlo do potpunog raskola i prekida kontakta između braće.

U kriminalnim krugovima pominjalo se čak i da je Radojica trebalo da likvidira sopstvenog brata Nebojšu, iako za to nikada nije bilo potvrde.

Nerazjašnjena likvidacija i više mogućih motiva

Ubistvo Radojice Joksovića ostalo je do danas nerazjašnjeno. Istražni organi su kao moguće motive navodili više pravaca: od osvete zbog saradnje Nebojše Joksovića sa tužilaštvom, preko pritisaka i upozorenja upućenih Šarićevom okruženju, do unutrašnjih obračuna unutar kriminalnih struktura. Jedan od pravaca istrage bio je i navod da je Radojica bio uključen u pokušaje da utiče na svedočenje svog brata, uključujući i događaje u Specijalnom sudu, kada je dolazilo do pokušaja da se spreči njegovo svedočenje.

Radojica Joksović Foto: Privatna Arhiva

Eksplozija je ostavila vozilo potpuno razoreno, a telo Radojice Joksovića praktično uništeno u trenutku detonacije. Iako je istraga vrlo brzo povezala slučaj sa sukobima oko Šarića, direktni izvršioci likvidacije ni godinama kasnije nisu poznati.