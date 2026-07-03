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Maloletnik (17) kog je policija uhapsila po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju iznude dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata, dovodi se u vezu sa takozvanim vračarskim klanom!

Kako saznajemo, operativne informacije ukazuju da je u reketiranju privrednika u Beogradu učestvovao po nalogu vođa jednog ogranka ovog kriminalnog klana.

Kako je saopšteno iz policije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Osumnjičeni uhapšeni u restoranu na Zvezdari Foto: VJT, VJT u Beograd/MUP

- Maloletnik se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda - piše u saopštenju MUP u kom se dodaje da je maloletniku sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Inače, destine osumnjičenih koji se dovode u vezu sa takozvanim vračarcima uhapšeno je na teriitoriji Beograda od februara ove godine. Kako izvor Kurir otkriva, protiv nekih je istraga i dalje u toku, dok je protiv dela osumnjičenih Više javno tužilaštvo u Beogradu već podiglo optužnice.

- Ogranci ove kriminalne grupe sumnjiče se za više iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih lokala širom prestonice. Među uhapšenima su i oni koji se dovode u vezu sa serijom paljenja lokala, kojima je često prethodio pokušaj iznude - podseća izvor Kurira. 

Podsetimo, u februaru ove godine uhapšen je ogranak iste kriminalne grupe koji je, kako se sumnja, uporno kontaktirao vlasnike privrednih društava i vlasnike ugostiteljskih objekata, nudeći im usluge obezbeđenja i zaštite od "vračarskog klana", preteći oštećenima i upozoravajući ih da će  ukoliko ne prihvate njihovu zaštitu imati "posla" sa navedenim klanom i da će od istih trpeti posledice kako po život, tako i po poslovanje.

- Prema prikupljenim dokazima, ovaj ogranak je od žrtava zahtevao da im plaća godišnje do 150.000 evra, kako bi bili zaštićeni - podseća.

Pripadnicima vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, podsetimo, pred Specijalnim sudom sudi se zbog više ubistava i pokušaja likvidacija. Zvicer je u bekstvu i za njim je raspisana poternica, dok je Vušović u zatvoru u Nemačkoj. 

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