SRPSKA PORODICA OSUĐENA NA 12 GODINA ZA TRGOVINU LJUDIMA U ŠVAJCARSKOJ! Izrabljivali žene iz Srbije, među klijentima i Madona!
Srpska porodica osuđena je u Švajcarskoj zbog trgovine ljudima nakon što je sud utvrdio da je godinama eksploatisala žene iz Srbije koje su dovodili da rade kao čistačice u luksuznom skijalištu Gštad. Inače, na prvostepenu presudu žalili su se i odbrana i tužilaštvo.
Kazne
Kako navodi izvor Kurira, pred Regionalnim sudom u Tunu krajem juna osuđeni su 68-godišnja žena, njen 76-godišnji suprug i njihova 48-godišnja ćerka. Sud je majku označio kao glavnog organizatora, ćerku kao aktivnog učesnika u dovođenju radnica iz Srbije, dok je otac proglašen saučesnikom.
- Majka je osuđena na šest godina zatvora, ćerka na tri godine i devet meseci, dok je otac dobio dve godine i četiri meseca zatvora, delimično uslovno. Pored toga, svima su izrečene i novčane kazne - navodi izvor Kurira.
Prema optužnici, porodica je godinama dovodila žene iz siromašnih sredina Srbije, obećavajući im posao i zaradu u Švajcarskoj, da bi ih potom, kako tvrdi tužilaštvo, primoravala da rade u izuzetno teškim uslovima.
- U optužnici se navodi čak 40 žrtava, ali je sud zaključio da su elementi krivičnog dela trgovine ljudima dokazani u nešto više od deset slučajeva. U ostalim slučajevima nije utvrđeno da su ispunjeni svi zakonski uslovi za ovu kvalifikaciju - dodaje izvor.
Satnica oko 6 evra?
Žene su, prema navodima sa suđenja, radile kao čistačice u luksuznim vilama u Gštadu za 1.500 švajcarskih franaka mesečno. Dakle, satnica im je bila oko 5,50 švajcarskih franaka, odnosno oko 6 evra po satu. Što je daleko ispod švajcarskog standarda.
- Tužilaštvo tvrdi da su radile po devet sati dnevno, svih 30 dana u mesecu, bez radnih dozvola i gotovo bez slobodnih dana. Tokom turističke sezone često su nakon čišćenja odlazile i da čuvaju decu, a spavale su na dušecima na podu, po više njih u jednoj sobi - navodi izvor.
Tokom suđenja pažnju javnosti privuklo je i pominjanje svetske pop zvezde Madone. Ćerka osuđene porodice tvrdila je pred sudom da su njihove čistačice radile i u vilama koje su iznajmljivale poznate ličnosti.
- Madona je bila samo jedna od mnogih poznatih osoba. Za žene je bilo dragoceno iskustvo da rade u takvom okruženju, a neke su dobijale i velike bakšiše. Pomagali smo tim ženama da zarade - izjavila je optužena ćerka, što su preneli švajcarski mediji.
Madona je prethodnih godina često provodila božićne praznike u Gštadu. Tamo nema sopstvenu nekretninu, već za nekoliko dana iznajmljuje luksuznu vilu. Ipak, kako se navodi, nema dokaza da je pevačica bila upoznata sa uslovima u kojima su žene radile niti da ih je lično angažovala. Pretpostavlja se da su čistačice dolazile preko agencija.
Godinama iskorišćavali žene
Predsedavajući sudija Jan Grunder odbacio je tvrdnje optuženih da su ženama zapravo pomagali.
- Porodica nije bila dobrotvor. Godinama je finansijski profitirala iskorišćavajući žene koje su bile u teškom ekonomskom i socijalnom položaju - rekao je sudija prilikom izricanja presude.
I tužilaštvo i odbrana uložili su žalbe. Tužilaštvo smatra da su izrečene kazne preblage i ranije su zatražili zatvorske kazne od devet do 12 godina, dok odbrana traži oslobađanje od najtežih optužbi. O žalbama će odlučivati viši sud nakon što bude dostavljeno pisano obrazloženje prvostepene presude.