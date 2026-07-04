Tokom suđenja pažnju javnosti privuklo je i pominjanje svetske pop zvezde Madone. Ćerka osuđene porodice tvrdila je pred sudom da su njihove čistačice radile i u vilama koje su iznajmljivale poznate ličnosti.

- Madona je bila samo jedna od mnogih poznatih osoba. Za žene je bilo dragoceno iskustvo da rade u takvom okruženju, a neke su dobijale i velike bakšiše. Pomagali smo tim ženama da zarade - izjavila je optužena ćerka, što su preneli švajcarski mediji.

Madona je prethodnih godina često provodila božićne praznike u Gštadu. Tamo nema sopstvenu nekretninu, već za nekoliko dana iznajmljuje luksuznu vilu. Ipak, kako se navodi, nema dokaza da je pevačica bila upoznata sa uslovima u kojima su žene radile niti da ih je lično angažovala. Pretpostavlja se da su čistačice dolazile preko agencija.