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Milorad Ulemek Legija (58), koji odlukom Višeg suda u Beogradu ostaje još najmanje dve godine u najstrožem zatvorskom režimu takozvanog Alkatraza u Zabeli, bio je prvi stanovnik useljen u ovaj "zatvor u zatvoru" 11. jula 2010. godine.

Najpoznatiji srpski osuđenik, koji služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, zločina zemunskog klana, ubistva Ivana Stambolića i zločina na ibarskoj-magistrali, kako je pre nekoliko godina otkriveno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nema pravo na ljubavnu sobu, ali je radno angažovan i ide na psiho-terapije.

- Osuđenom Ulemeku godinama unazad omogućeno je da boravi tri puta dnevno van sobe i to - po dva sata napolju, dva sata u tereteni i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. Radno je angažovano i u tim aktivnostima provodi dodatnih sat vremena van sobe. Znači, ukoliko želi, osuđeni Ulemek može da boravi van sobe u kojoj je smešten sedam sati dnevno - saopštili su tada iz Uprave.

1/11 Vidi galeriju Srpski Alkatraz Foto: Profimedia, Dejan Ignjatović

Podsetimo, tokom 16 godina boravka u Alkatrazu, Legija je dva puta stupao u štrajk glađu, poslednji put zbog toga što stanovnici ovog dela požarevačke Zabele nemaju pravo da koriste takozvane ljubavne sobe.

Posle njegove odluke da 2023. godine odustane od štrajka, otkriveno je da Legija vreme van sobe provodi u društvu i druženju sa drugim osuđenicima i da se ne nalazi u samoizolaciji. Deo vremena, kako je navedeno, provodi u čajnoj kuhinji koju koriste i drugi zatvorenici.

Inače, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić nedavno je u intervjuu za Kurir otkrio da u Alkatrazu trenutno kazne služi 11 osuđenika.

- Reč je o Posebnom odeljenju za organizovani kriminal u KPZ Zabela. Tamo trenutno kaznu služi 11 osuđenika. Režim je stroži, ali su im garantovana sva prava propisana zakonom - od poseta i dopisivanja do rada, slobodnog vremena i pravne zaštite - objasnio je Jandrić za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia, Printscreen YouTube

Od aprila 2023. godine, Ulemek je počeo da pohađa i specijalizovani program u cilju dodatne psihosocijalne podrške. U Zabeli je, iako stavnonik dela u kom je režim strožiji, završio i obuku za primenu osnovnih likovnih tehnika, a dobio je i mogućnost da likovnu sekciju pohađa svakodnevno.

- Osuđeni Ulemek ima pravo na 16 telefonskih razgovora mesečno u trajanju do 15 minuta. To znači da osuđeno lice Ulemek može da telefonira i četiri sata na mesečnom nivou. Pored navedenog, osuđeni ima pravo da svakog meseca primi po jedan paket, kao i da dva puta nedeljno kupuje na kantini. Osim prijema paketa i kupovine na kantini, svim osuđenim licima u Posebnom odeljenju je dozvoljeno da naručuju proizvode koje zavod potom dodatno kupuje - objašnjeno je tada iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Podsetimo, odluka o tome da li Ulemek ostaje u najstrožem delu zatvora ili prelazi u neki drugi paviljom, preispituje se na svake dve godine.

- U "običnom" zatvoru imao bi pravo na više poseta mesečno, jednom u dva meseca sa suprugom, ili nekim drugim, bi imao pravo da tri sata provede u "ljubavnoj sobi", mogao bi da radi u radionici i ne bi bio sam u ćeliji - objašnjava sagovornik Kurira šta bi se promenilo jednom od najpoznatijih osuđenika u Srbiji, da je Viši sud u Beogradu doneo odluku da bude premešten.