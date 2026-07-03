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Sedamnaestogodišnji mladić zadobio je teške telesne povrede nakon što ga je, prema prvim informacijama, udarila struja dok se penjao na parkirani teretni vagon na šinama u blizini železničke stanice u Sremskoj Mitrovici.

Kako saznajemo, policija je sinoć oko 22 časa dobila prijavu i izašla na lice mesta, gde je zatekla teško povređenog mladića.

On je najpre zbrinut u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, a zbog težine povreda hitno je transportovan u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu, gde je nastavljen njegovo lečenje.

Železnička stanica u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D.Š.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić se popeo na parkirani vagon kada ga je pogodio strujni udar iz kontaktne mreže iznad pruge. Takođe, prema informacijama do kojih smo došli, postoji sumnja da je nesreća povezana sa izvođenjem jednog od izazova koji se šire društvenom mrežom TikTok, ali za sada nema zvanične potvrde te informacije.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće biće utvrđene istragom.

Podsećamo da kontaktna mreža iznad železničkih pruga nosi izuzetno visok napon i da nije neophodno dodirnuti provodnik da bi došlo do strujnog udara.