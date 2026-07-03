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U garaži u Šumadijskoj ulici na Banovom brdu danas je izbio požar kada se zapalio automobil marke "mercedes ML", a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu.

Prema saznanjima Kurira, dojava o požaru primljena je u 13.15 časova, nakon čega su na lice mesta odmah upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.

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Foto: Kurir

- Požar je izbio na gornjem nivou garaže u Šumadijskoj ulici. Lokalizovan je 10 minuta nakon dobijanja dojave, a ekipe su potom nastavile sa dogasivanjem kako bi se u potpunosti otklonila opasnost od ponovnog izbijanja vatre - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara, niti šta je izazvalo paljenje automobila.

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Foto: Kurir

- U ovom trenutku proveravaju se sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara. Biće utvrđeno kako je došlo do paljenja vozila, kao i da li je požar nastao usled tehničkog kvara ili iz nekog drugog razloga - navodi sagovornik Kurira.

Prema prvim informacijama, u požaru nije bilo povređenih, dok je na vozilu pričinjena velika materijalna šteta.

Nadležne službe će nakon uviđaja utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

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