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Loznica i Gornja Badanja opraštaju se od Bogdana Tufegdžića (23), mladog saobraćajnog policajca i pripadnika Interventne jedinice Policijske stanice Loznica, koji je tragično izgubio život 30. juna u reci Drini.

Vest o njegovoj smrti potresla je porodicu, prijatelje, kolege i sve koji su ga poznavali, a oni, kako kažu, za njega imaju samo reči hvale.

Bogdan Tufegdžić, Drina, Loznica
Bogdan Tufegdžić Foto: Društvene Mreže

Kako pričaju njegovi prijatelji, Bogdan je bio mladić kakav se retko sreće, skroman, pošten, vredan i uvek spreman da pomogne svakome kome je pomoć bila potrebna.

- Bio je dečko za primer. Nikada ga niko nije mogao čuti da se svađa ili nekome učini nešto loše. Bio je vaspitan, kulturan i iz jedne divne porodice. Njegova porodica može da bude ponosna na njega, a sada prolaze kroz nezamislivu bol. Ovo je tragedija koju niko ne može da razume - kaže jedan od njegovih prijatelja.

Sagovornici ističu da je Bogdan od malih nogu znao čime želi da se bavi, zbog čega je nakon završene Osnovne škole u Gornjoj Badanji upisao Srednju medicinsku školu u Šapcu, a potom završio Centar za osnovnu policijsku obuku.

Ubrzo je postao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, gde je radio kao saobraćajni policajac u Loznici, ali i kao pripadnik Interventne jedinice.

- Bio je odgovoran i posvećen poslu. Nije mu bilo teško da ostane duže ili da nekome izađe u susret. Voleo je uniformu i posao koji radi. Bio je normalan, prizeman momak - priča njegov prijatelj.

Posebno ih, kažu, boli činjenica da je stradao upravo u reci, jer je bio dobar plivač.

- To nam nikako ne ide u glavu. Svi znamo da je znao odlično da pliva. Zato je svima još teže da prihvate šta se dogodilo. Neprestano vrtimo isto pitanje u glavi i pitamo se kako je moguće da se baš njemu to desi. Nažalost, odgovora nema - kaže sagovornik.

Dodaje da će Bogdana pamtiti po osmehu, dobroti i spremnosti da svakome pruži ruku.

Bogdan Tufegdžić, Drina, Loznica
Bogda Tufegdžić Foto: Društvene Mreže

Meštani Gornje Badanje navode da je njegova porodica oduvek važila za poštenu i uglednu, a da je Bogdan bio ponos svog kraja.

- Odrastao je u zdravoj porodici, lepo je vaspitan i svi su ga voleli. Gde god da se pojavio, ostavljao je utisak dobrog čoveka. Strašno je što je jedan tako mlad život ugašen, prokleta Drina nam je uzela anđela - kaže jedan od meštana.

Njegove kolege masovno su se od Bogdana opraštali putem društvenih mreža, pišući da im je najviše žao što nisu mogli da prisustvuju sahrani zbog organizovanog moto-skupa koji pripadnici policije moraju obezbeđivati. 

Podsetimo, njegovo telo nađeno je u rejonu Azemove bare u Lešnici, na istom mestu gde je i prijavljen njegov nestanak. Nažalost, potraga je imala tragičan ishod. Kako smo ranije preneli, Bogdan je na reci bio u društvu, a u jednom trenutku je počeo da se davi, kada je nestao u talasima. Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra!

Inače, Bogdan Tufegdžić sahranjen je danas u 13 časova na mesnom groblju u Gornjoj Badanji, gde su ga porodica, prijatelji, kolege i brojni građani ispratili na večni počinak. 

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