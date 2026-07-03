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Muškarac M. S. (71) preminuo je u četvrtak u Ripnju nakon što ga je, prema prvim informacijama, napao roj pčela na porodičnom imanju. Nadležni ispituju sve okolnosti ove tragedije.

Kako saznaje Kurir, nesrećni muškarac tog dana boravio je na placu u Ulici narednika Petra Milojevića kada je došlo do kobnog incidenta.

- M. S. je bio na imanju kada ga je napao roj pčela. Muškarac je zadobio veliki broj uboda, nakon čega mu je pozlilo - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, otrčao je odmah do prijatelja koji je pokušao da mu pomogne i pozvao nadležne službe.

- Čovek je odmah reagovao i pozvao Hitnu pomoć. Na lice mesta su veoma brzo stigli i policija i lekarska ekipa, ali je, nažalost, za M. S. bilo kasno. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt - navodi izvor Kurira.

Za sada nije poznato da li je preminuli bio alergičan na ubode pčele ili je do smrtnog ishoda došlo usled velikog broja uboda.

- U ovom trenutku ne može sa sigurnošću da se kaže šta je tačan uzrok smrti. Proverava se da li je muškarac imao alergijsku reakciju ili su kobne bile posledice velikog broja uboda - dodaje sagovornik Kurira.