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Upravni sud usvojio je tužbu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikole Uskokovića podnetu protiv Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) i poništio rešenje te komisije od 18. oktobra prošle godine kojim je kao nedozvoljena bila odbačena Uskokovićeva kandidaciona prijava za kandidata za izbornog člana VST iz reda javnih tužilaca, na kandidacionoj listi za viša javna tužilaštva, a na koju ga je kandidovao Kolegijum Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saopštilo je danas ovo tužilaštvo.

Naš izvor iz pravosuđa ukazuje da je ovom presudom u upravnom sporu dokazano da je na ovaj način Izborna komisija pokušala da tvrdnjom o navodnoj povredi tajnosti glasanja na Kolegijumu opstruiše kandidaturu Uskokovića, kao i da diskredituje Kolegijum VJT u Beogradu koji ga je kandidovao, ne bi li ga eliminisala iz izbornog procesa kao protikandidata tužioca Borisa Majlata.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu

- Izborna komisija u tome nije uspela jer je Uskoković već za par dana skupio više nego potreban broj potpisa javnih tužilaca za kandidaturu, a potom je i na tužilačkim izborima pobedio Majlata i postao član VST - podseća izvor iz pravosuđa i dodaje da su predsednik Izborne komisije Nebojša Popović, kao i članovi Zorica Stojšić i Ksenija Dejanović bili za odbačaj Uskokovićeve kandidature, dok su dva člana bila za usvajanje.

U saopštenju VJT u Beogradu podseća se da je Uskoković je 27. oktobra 2025. godine podneo tužbu Uprvnom sudu kojom je osporavao zakonitost pomenutog rešenja Izborne komisije iz svih zakonskih razloga.

- Nakon ocene navoda tužbe, odgovora na tužbu od strane tužene Izborne komisije VST i spisa predmeta u ovom upravnom sporu, Upravni sud je zaključio da se “osnovano u tužbi ukazuje da je osporeno rešenje nezakonito, jer je zahvaćeno bitnom povredom Zakona o opštem upravnom postupku jer propisi i razlozi, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje ne ukazuju na odluku iz dispozitiva” - pojašnjeno je u saopštenju.

Upravni sud je, kako se dodaje, konstatovao da je na navedeni način povređen zakon na štetu tužioca, zbog čega je poništio osporeno rešenje bez vraćanja tuženoj Izbornoj komisiji VST na ponovno odlučivanje, jer nije potrebno da se donose novi upravni akt, s obzirom da je kandidatura Uskokovića proglašena rešenjem iste Izborne komisije VST od 24. oktobra 2025. godine, nakon što je u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva Uskoković dobio neophodan broj potpisa javnih tužilaca za kandidacionu prijavu.