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Muškarac M. S. (71) obrađivao je zemlju na svom placu u Ulici narednika Petra Milojevića u Ripnju kada ga je iznenada napao roj pčela, nakon čega je, kako saznajemo, ostavio sve iza sebe i otrčao kod komšije po pomoć, međutim, već je bilo kasno.

- M. S. je radio na svom imanju kada su ga napale pčele. Zadobio je veliki broj uboda i, koliko smo saznali, uspeo je da otrči do prve komšijske kuće kako bi potražio pomoć - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, sedamdesetjednogodišnjak je bio u veoma teškom stanju kada je stigao do komšije.

- Rekao je komšiji da ga je izujedalo dvadesetak pčela. Bio je vidno uznemiren i jedva je govorio. Ubrzo nakon toga mu je pozlilo, srušio se i praktično izdahnuo komšiji na rukama - navodi sagovornik Kurira.

Komšija je odmah pozvao Hitnu pomoć i pokušao da pomogne nesrećnom čoveku do dolaska lekara.

- Čovek je odmah pozvao Hitnu pomoć, ali, nažalost, nije mu bilo spasa. Ekipa je brzo stigla na lice mesta, međutim lekari su mogli samo da konstatuju smrt - dodaje izvor Kurira i ističe da ceo komšiluk o nesrećnom čoveku ima samo reči hvale.

- Bio je divan čovek, vredan i pošten, celu kuću je sam izradio i sad ovako nešto da mu se dogodi... - pričaju potreseni meštani.

Za sada nije poznato da li je preminuli bio alergičan na ubode pčela ili je do smrtnog ishoda došlo zbog velikog broja uboda.

- U ovom trenutku ne može sa sigurnošću da se kaže šta je tačan uzrok smrti. Proverava se da li je imao snažnu alergijsku reakciju ili su kobne bile posledice velikog broja uboda. Sve okolnosti biće utvrđene nakon prikupljanja svih informacija - kaže sagovornik Kurira.