Sumnja se da je vozač autobusa nakon što je na auto-putu Novi Sad-Subotica naleteo na 36-godišnjeg državljanina Poljske napustio mesto nesreće. Pešak je preminuo na licu mesta.
PU Novi Sad
POGINUO PEŠAK NA AUTO-PUTU NOVI SAD-SUBOTICA: Autobusom pokosio državljanina Poljske i pobegao!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su H. N. (1973), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
- Sumnja se da je on noćas, na auto-putu Novi Sad–Subotica, vozeći autobus naleteo na tridesetšestogodišnjeg pešaka, državljanina Poljske, a potom se udaljio u pravcu Subotice - piše u saopštenju PU Novi Sad.
Pešak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.
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