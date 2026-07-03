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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su H. N. (1973), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

- Sumnja se da je on noćas, na auto-putu Novi Sad–Subotica, vozeći autobus naleteo na tridesetšestogodišnjeg pešaka, državljanina Poljske, a potom se udaljio u pravcu Subotice - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Pešak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

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