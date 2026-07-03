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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina u saradnji sa policijskim službenicima PU Leskovac i UGP na administrativnom prelazu Mutivode uhapsili su O.S. (73) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin.

- Postoje osnovi sumnje da je 14. juna 1999. godine u mestu Sofalija, Priština (AP KIM) u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika "OVK", hladnim i vatrenim oružjem, na svirep i podmukao način, lišio života civile srpske nacionalnosti, bračni par Stanisavljević Vladimira i Presu - navodi se u saopštenju.