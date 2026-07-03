"POTPUNA ISTINA O UBISTVU ARKANA ĆE SE UTVRDITI SAMO U OVOM SLUČAJU" Advokat otkrio šta će se dogoditi ukoliko osuđeni za likvidaciju bude izručen Srbiji
Veljko Delibašić, advokat Dobrosava Gavrića (51) bivšeg policajca iz Loznice koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, najavio je za Kurir da će, ukoliko njegov klijent bude izručen Srbiji, podneti zahtev za novo suđenje za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu".
- Svojevremeno smo podneli Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu predstavku, o kojoj nisu odlučivali jer su zaključili da je preuranjena, s obzirom na to da moj klijent ima pravo da, ukoliko bude izručen Srbiji, zahteva ponavljanje suđenja. U tom smislu, ukoliko se bude pojavio u Srbiji, svakako ćemo podneti zahtev za novo suđenje - izjavio je poznati beogradski advokat Veljko Delibašić za Kurir i podsetio da je predstavka sudu u Strazburu podneta zbog prava na pravično suđenje.
On je dodao i da je "uveren da bi se tokom ponovljenog suđenja" za ubistvo Arkana, Mandića i Garića "utvrdila potpuna istina".
- Uveren sam da će se, ukoliko do toga dođe, utvrditi prava istina i da će Dobrosav Gavrić biti oslobođen optužbi - zaključio je advokat.
Podsetimo, Dobrosav Gavrić pobegao je iz Srbije 2006. godine uoči izricanja presude, pošto je zbog tada važećeg zakona na suđenje dolazio sa slobode. O njemu se ništa nije znalo sve do 2011. kada je uhapšen u Južnoafričkoj Republici, pod lažnim imenom Saša Kovačević.
Srbija je, kako je Kurir pisao, odmah zatražila njegovu ekstradiciju, a Ministarstvo pravde slalo je više desetina urgancija JAR, ali na njih nije stigao odgovor.
- Magistarski sud u Kejptaunu je 2020. godine doneo odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Gavrića, ali su se njegovi advokati žalili na tu odluku. Ustavni sud iz Kejptauna je u međuvremenu odbio i njegovu molbu za dobijanje političkog azila u Južnoafričkoj Republici, jer je u Srbiji osuđen za teško ubistvo koje nije politički motivisano. Uprkos tome Gavrić još nije izručen Srbiji a on i daje pokušava da iskoristi sve pravne lekove, kako ne bi bio izručen Srbiji - navodili su mediji iz JAR.
U svojim molbama, prema njihovim navodima, Gavrić je navodio da strahuje da će, ukoliko bude izručen Srbiji da bude ubijen.
- Bojim se za svoj život jer Arkan ima jaku vojsku sledbenika, koji nisu tolerantni - preneli su mediji Gavrićevu izjavu pred sudom.
Zbog čega vlasti JAR ne izručuju ubicu Arkana i njegovih prijatelja, nikada nije zvanično saopšteno.
Dobrosav Gavrić, kao direktni izvršilac trostrukog ubistva koje se dogodilo 15. januara 2000. u Interkontinentalu podsetimo, pravosnažno je osuđen na 35 godina zatvora, dok su Milan Đuričić Miki i Dragan Nikolić Gagi kao pomagači osuđeni na po 30 godina zatvora. Đuričić je bio u bekstvu i ubijen je 2018. u JAR.