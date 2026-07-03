Slušaj vest

Veljko Delibašić, advokat Dobrosava Gavrića (51) bivšeg policajca iz Loznice koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, najavio je za Kurir da će, ukoliko njegov klijent bude izručen Srbiji, podneti zahtev za novo suđenje za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu".

- Svojevremeno smo podneli Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu predstavku, o kojoj nisu odlučivali jer su zaključili da je preuranjena, s obzirom na to da moj klijent ima pravo da, ukoliko bude izručen Srbiji, zahteva ponavljanje suđenja. U tom smislu, ukoliko se bude pojavio u Srbiji, svakako ćemo podneti zahtev za novo suđenje - izjavio je poznati beogradski advokat Veljko Delibašić za Kurir i podsetio da je predstavka sudu u Strazburu podneta zbog prava na pravično suđenje.

Advokat Veljko Delibašić Foto: Zorana Jevtić

On je dodao i da je "uveren da bi se tokom ponovljenog suđenja" za ubistvo Arkana, Mandića i Garića "utvrdila potpuna istina".

- Uveren sam da će se, ukoliko do toga dođe, utvrditi prava istina i da će Dobrosav Gavrić biti oslobođen optužbi - zaključio je advokat.

Podsetimo, Dobrosav Gavrić pobegao je iz Srbije 2006. godine uoči izricanja presude, pošto je zbog tada važećeg zakona na suđenje dolazio sa slobode. O njemu se ništa nije znalo sve do 2011. kada je uhapšen u Južnoafričkoj Republici, pod lažnim imenom Saša Kovačević.

Srbija je, kako je Kurir pisao, odmah zatražila njegovu ekstradiciju, a Ministarstvo pravde slalo je više desetina urgancija JAR, ali na njih nije stigao odgovor.

- Magistarski sud u Kejptaunu je 2020. godine doneo odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Gavrića, ali su se njegovi advokati žalili na tu odluku. Ustavni sud iz Kejptauna je u međuvremenu odbio i njegovu molbu za dobijanje političkog azila u Južnoafričkoj Republici, jer je u Srbiji osuđen za teško ubistvo koje nije politički motivisano. Uprkos tome Gavrić još nije izručen Srbiji a on i daje pokušava da iskoristi sve pravne lekove, kako ne bi bio izručen Srbiji - navodili su mediji iz JAR.

Arkan, Đuričić, Gavrić i Nikolić Foto: Đorđe Jovanović, Dragana Udovičić, EPA

U svojim molbama, prema njihovim navodima, Gavrić je navodio da strahuje da će, ukoliko bude izručen Srbiji da bude ubijen.

- Bojim se za svoj život jer Arkan ima jaku vojsku sledbenika, koji nisu tolerantni - preneli su mediji Gavrićevu izjavu pred sudom.

Zbog čega vlasti JAR ne izručuju ubicu Arkana i njegovih prijatelja, nikada nije zvanično saopšteno.