Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici crnogorske policije oduzeli su putnički automobil za kojim je bila raspisana međunarodna poternica, a za čijim volanom je bio državljanin Srbije G. G.

Foto: Uprava policije Crne Gore

- Policijski službenici Stanice granične policije Pljevlja juče su, prilikom granične kontrole, zaustavili putnički automobil marke "audi Q5" kojim je upravljao državljanin Srbije G.G. Proverom je utvrđeno da je za vozilom raspisana međunarodna potraga po zahtevu NCB Interpola Nemačke - piše u saopštenju crnogorske policije.

Automobil je privremeno oduzet i predat službenicima Odeljenja bezbednosti Pljevlja radi daljih provera i postupanja.

Istog dana, službenici Stanice granične policije Rožaje kontrolisali su u selu Konjska Rijeka, na području opštine Petnjica, teretno vozilo koje se iz pravca Srbije kretalo ka Crnoj Gori. Vozilom je upravljao B.K. (20), dok se na mestu suvozača nalazio Š.D. (63).

Kontrolom je utvrđeno da se u tovarnom prostoru prevozi veća količina prehrambenih proizvoda bez potrebne dokumentacije. Nakon popisa i procene, vrednost zaplenjene robe procenjena je na oko 6.000 evra.