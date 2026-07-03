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Prava drama odigrala se danas u Novom Pazaru, kada je nakon policijske potere jedan motociklista sleteo u korito reke Jošanice.

Prema prvim informacijama, policijski službenici pokušali su da zaustave motocikl, nakon čega je usledila potera kroz grad. Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motociklom i završio u koritu Jošanice.