Hronika
POTERA U NOVOM PAZARU Muškarac bežao od policije kroz grad, pa sleteo u reku
Slušaj vest
Prava drama odigrala se danas u Novom Pazaru, kada je nakon policijske potere jedan motociklista sleteo u korito reke Jošanice.
Prema prvim informacijama, policijski službenici pokušali su da zaustave motocikl, nakon čega je usledila potera kroz grad. Iz za sada neutvrđenih razloga, vozač je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motociklom i završio u koritu Jošanice.
Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe policije i hitne pomoći, koje su intervenisale nakon nezgode. Za sada nije poznato u kakvom je stanju motociklista, niti da li je u incidentu bilo još povređenih osoba.
Reaguj
Komentariši