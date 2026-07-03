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Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih E.F. (27) iz Pančeva i P.M. (29) iz Hajdučice zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo razbojništvo.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su dana 7. juna ove godine oko 9.00 časova u Pančevu, u Ulici Sinđelićeva, upotrebom sile oduzeli oštećenom J.Ž. (71) novac u iznosu od 20.000 evra u nameri da njihovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, pri čemu su mu naneli i lake telesne povrede u predelu lica i ruku.

Nakon saslušanja osumnjičenih u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenom P.M u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

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