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Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih E.F. (27) iz Pančeva i P.M. (29) iz Hajdučice zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo razbojništvo.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su dana 7. juna ove godine oko 9.00 časova u Pančevu, u Ulici Sinđelićeva, upotrebom sile oduzeli oštećenom J.Ž. (71) novac u iznosu od 20.000 evra u nameri da njihovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, pri čemu su mu naneli i lake telesne povrede u predelu lica i ruku.