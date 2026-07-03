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Povodom pokušaja da se u javnosti zlonamernim insinuacijama i neistinitim tvrdnjama stvori utisak da policijski službenici Policijske stanice Rakovica nisu postupali u skladu sa zakonom po prijavi Vojislava Zdravkovskog, Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacuje takve navode kao neosnovane i ističe da su odmah po saznanju za događaj i prijemu prijave, po nalozima Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, bez odlaganja preduzete sve zakonom propisane mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti.

Postupajući po nalozima nadležnog javnog tužioca Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici su za tri lica, za koja postoje osnovi sumnje da su izvršila krivična dela protivpravnog lišenja slobode i nasilničkog ponašanja, raspisali potrage. Istovremeno se preduzimaju sve mere i radnje u cilju prikupljanja relevantnih dokaza, kao i pronalaska osumnjičenih lica, o čemu se nadležno javno tužilaštvo kontinuirano obaveštava.

Takođe, 1. jula 2026. godine, na više lokacija na području gradske opštine Rakovica, od strane za sada nepoznatih lica postavljeni su letci kojima se neosnovano etiketira načelnik Policijske stanice Rakovica.

O navedenom događaju odmah je obavešteno nadležno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, kome je dostavljen izveštaj o preduzetim merama i radnjama. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na identifikaciji lica odgovornih za postavljanje spornih letaka i preduzimaju sve zakonom propisane mere i radnje u skladu sa nalozima nadležnog javnog tužilaštva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom odbacuje svaki pokušaj da se neistinitim tvrdnjama i zlonamernim insinuacijama dovede u pitanje zakonitost i profesionalnost rada policijskih službenika.

Ministarstvo ostaje dosledno opredeljeno da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, preduzme sve neophodne mere radi zaštite javnog reda i mira, otkrivanja učinilaca krivičnih dela i obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja institucija, uz puno poštovanje zakonitosti i nezavisnosti nadležnih organa u krivičnom postupku.