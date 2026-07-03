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Na Mokroluškom groblju večeras se dogodio težak slučaj skrnavljenja grobova, kada su za sada nepoznati počinioci, prema prvim informacijama, uništili oko 35 grobnica.

Kako saznajemo, lopovi su isekli metalne sanduke u grobnicama i pootvarali veliki broj grobnih mesta, nakon čega su pobegli pre dolaska policije.

Na licu mesta nalazi se više policijskih patrola koje obavljaju uviđaj, dok se intenzivno traga za počiniocima. Istražitelji prikupljaju tragove i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je izvršeno ovo krivično delo.

- Ovako nešto se ne pamti. Bruka i sramota. Kradu i mrtve. Zaista je neverovatno da se ovako nešto događa. Nadamo se da će se tim licima ući u trag - priča izvor koji nam je dostavio informaciju.

Za sada nije poznato da li je nešto ukradeno iz grobnica niti kolika je materijalna šteta. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja policije.

Istraga je u toku.

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