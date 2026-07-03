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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (44) i P. J (19) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (40) iz Stare Pazove.

Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica.

Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo telo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali ga u dvorištu.

Policija je danas sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano telo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

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