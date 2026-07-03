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Operativci Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad u munjevitoj akciji locirali su, razoružali i uhapsili Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg (45) iz Beograda, bivšeg vođu Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni", bezbednosno interesantno lice za kojim je bilo raspisano više poternica širom Srbije, saznaje "Telegraf".

Alajbegović je višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za njim su tragali sudovi i druge policijske uprave, a u Novom Sadu se krio pod lažnim identitetom.

Nenad Alajbegović Foto: Privatna Arhiva

Hapšenje na ivici incidenta: Bio spreman na sve!

Izvor blizak istrazi otkriva da je osumnjičeni u trenutku hapšenja bio izuzetno opasan i spreman na pružanje otpora. Operativci OKP-a su, međutim, reagovali brže - opkolili su ga i neutralisali pre nego što je stigao da posegne za oružjem.

Za pojasom begunca pronađen je napunjen pištolj sa metkom u cevi, što jasno ukazuje na to da je bio spreman na najgori scenario.

Kod osumnjičenog je pronađen čitav arsenal i profesionalna oprema:

Pištolj marke „CZ“ kalibra 7,65 mm (sa metkom u cevi), 17 komada pištoljskih metaka kalibra 7,65 mm i jedan puščani metak kalibra 7,62 mm, pancirni prsluk koji je nosio na sebi, digitalna vagica za precizno merenje sa tragovima bele praškaste supstance nalik na amfetamin i l lažna vozačka dozvola na ime Kovač, koju je koristio za skrivanje identiteta.

Preuzelo ga Više javno tužilaštvo

Slučaj je odmah preuzelo Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu. Protiv Alajbegovića je podneta krivična prijava za dva teška krivična dela: Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (Član 348. stav 1. KZ RS), kao i Falsifikovanje isprave (Član 355. stav 2. KZ RS).

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.