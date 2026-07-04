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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg A. (45) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije bilo raspisano više potraga i poternica.

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Foto: MUP Srbije

"Prilikom hapšenja, kod osumnjičeng  je pronađen pištolj sa metakom u cevi.

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Foto: MUP Srbije

Pretresom su kod osumnjičenog pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola.

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Foto: MUP Srbije

Protiv N. A. biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.

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Hapšenje Nenada Alajbegović Alibega Izvor: Kurir

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu", navodi se u saopštenju.

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