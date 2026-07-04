MUP SE OGLASIO POVODOM HAPŠENJA ALIBEGA: Evo šta je sve kod njega pronađeno i za šta se tereti (FOTO/VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg A. (45) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije bilo raspisano više potraga i poternica.
"Prilikom hapšenja, kod osumnjičeng je pronađen pištolj sa metakom u cevi.
Pretresom su kod osumnjičenog pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola.
Protiv N. A. biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave.
Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu", navodi se u saopštenju.