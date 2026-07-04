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Muškarac M.S. (41) iz Nove Božurne kod Prokuplja uhapšen je zbog sumnje da je ubio majku G.S. (69).

Kako se sumnja, muškarac je noćas ubio majku u porodičnoj kući u selu kod Prokuplja.

- Sumnja se da joj je nožem zadao više udaraca u predelu vrata i naneo joj povrede teške povrede od kojih je preminula - navodi izvor.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje zbog krivičnog dela teško ubistvo.