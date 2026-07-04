Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko obaveštajni rad i Odeljenjem za posebne akcije, Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom upravom u Šapcu i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. S. (20) iz Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštio je MUP.

01:25 Hapšenje mladića (20) iz Bogatića zbog slanja pretećih poruka vlasnicima lokala u Beogradu Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je osumnjičeni vlasnicima više poslovnih objekata na teritoriji Beogradaupućivao poruke preteće sadržine, sa ciljem da ih zastraši i prinudi na plaćanje navodnih, odnosno nepostojećih dugova - navodi se u saopštenju MUP.

Inače, MUP je objavio i video hapšenja osumnjičenog S.S. na kom se vidi da su ga pripadnici UKP uhapsili usred noći, dok se skrivao nedaleko od kuće.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.