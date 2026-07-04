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Dve osobe su izgubile život, dok je jedna povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak uveče u Obiliću na Kosovu i Metohiji.

Prema informacijama koje su preneli mediji na KiM, žrtve i povređena osoba su srpske nacionalnosti. Ovu vest za medije je potvrdio portparol policije za region Prištine Enis Plana, koji je saopštio da je slučaj prijavljen oko 23.00 časa.

"Sinoć oko 23.00 časa, policija je dobila informaciju da se u Obiliću dogodila saobraćajna nesreća sa fatalnim posledicama. U nesreći su učestvovali motocikl i pešak. Od posledica zadobijenih povreda, vozač i putnik na motociklu su izgubili život, dok je pešak zadobio povrede i medicinski je zbrinut", izjavio je Plana.

Policija je pokrenula istragu kako bi se razjasnile okolnosti i uzroci koji su doveli do ove nesreće sa fatalnim posledicama.