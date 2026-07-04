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"Krajnje apsurdno i bizarno. Tom odlukom pravdaju zločin". Ovim rečima je počela ispovest majka Andreja Simića (13), dečaka kog je ubio vršnjak u Niškoj Banji, nakon što je sud doneo odluku da osumnjičenog tinejdžera roditelji mogu da posećuju u specijalnoj zatvorskoj bolnici.

Podsetimo, dečak ubica je u oktobru 2023. 37 puta ubo nožem školskog Andreja Simića i on se od tada nalazi u specijalnoj zatvorskoj bolnici. Odluka je šokirala i razočarala roditelje ubijenog Andreja Simića, posebno njegovu majku Sanju Simić, koja smatra da ovakva dozvola roditeljskih poseta može ohrabriti ubicu i relativizovati težinu zločina.

- Ovim što se sada obraćam vama, želim da svoje dete zaštitim od nepravde koju je doživeo i želim da se ljudi koji su napravili ovakav zločin nikada ne izvuku i da budu maksimalno kažnjeni. Sud donosi jednu krajnje apsurdnu i bizarnu odluku da im je dozvoljeno viđanje. Tim postupkom smatram da im omogućavaju da bez kritike prema zločinu koji je učinio, opravdaju taj njegov zločin, ohrabrujući ga da postane još hladnokrvniji monstrum, ukoliko je moguće da nakon svega ovoga bude još veći monstrum. Ono što želim da podvučem kao ekstremno bitno, a o čemu niko i ne vodi računa je floskula koju navode, da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Smatram da nisu smeli da se rukovode time obzirom na sve dokazne materijale koje imaju u rukama sve ovo vreme - rekla je Sanja.

Foto: Privatna arhiva, Kurir.rs/M.S.

Majka ubijenog Andreja Simića strahuje da bi apelacija mogla vratiti slučaj na ponovno suđenje.

- Šta su oni ovim uradili? Dopustili su kontakte između roditelja i ubice, neometan život i sve privilegije koje postoje. Pritom, optuženi još nisu dali svoje izjave u sudu, a tek sada će imati mogućnost da svi zajedno osmisle kako bi im ova situacija išla u korist. Naročito se bojim dela ukoliko apelacija bude vratila slučaj na ponovno suđenje. Njihova krivica još uvek nije dokazana. Šta će biti sutra kada se dokaže, šta ćemo sa činjenicom da su na poklon dobili mogućnost da ga vide i posećuju ko zna koliko još vremena do konačne presude?!

Sanja je govorila o agoniji koju prolaze sve ove godine otkako su izgubili sina.

- Šta smo mi dobili za sve to vreme?! Sve to vreme mi dobijamo samo šamare, poniženja, povrede i so na ranu. Ko će meni da vrati moje dete, ko će da ublaži nesnosne bolove koje je pretrpeo tih 15-ak minuta dok ga je mrcvario, strah koji je osećao, agoniju kroz koju je prolazio? Šta je sa agonijom koju ja sada prolazim i koja će trajati večno? Mog Akija više nema, ja ga nikada više neću videti, neću ga zagrliti. Od mog Akija je ostalo samo nekoliko mlečnih zubića i uspomene koje ću večno čuvati - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova.

Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji M.M. i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.