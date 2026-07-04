Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Osamanestogodišnjak iz Blaca sinoć je preminuo na licu mesta kada je pao sa motora.

Do nesreće je došlo u glavnoj ulici u Blacu, a nesrećni mladić je motociklom udario u zadnji deo vozila ispred sebe. Od siline udarca je odleteo na drugu stranu ulice.