Tinejdžer (18) izgubio je život kada je motorom udario u vozilo ispred sebe
Užas
TRAGEDIJA U BLACU: Tek punoletni mladić poginuo na motoru!
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Osamanestogodišnjak iz Blaca sinoć je preminuo na licu mesta kada je pao sa motora.
Do nesreće je došlo u glavnoj ulici u Blacu, a nesrećni mladić je motociklom udario u zadnji deo vozila ispred sebe. Od siline udarca je odleteo na drugu stranu ulice.
Iako je Hitna pomoć Doma zdravlja u Blacu stigla za manje od tri minuta, te je pokušana i reanimacija, mladiću nije bilo spasa.
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