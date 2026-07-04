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Osamanestogodišnjak iz Blaca sinoć je preminuo na licu mesta kada je pao sa motora.

Do nesreće je došlo u glavnoj ulici u Blacu, a nesrećni mladić je motociklom udario u zadnji deo vozila ispred sebe. Od siline udarca je odleteo na drugu stranu ulice.

Iako je Hitna pomoć Doma zdravlja u Blacu stigla za manje od tri minuta, te je pokušana i reanimacija, mladiću nije bilo spasa.

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