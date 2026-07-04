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Nenad Alajbegović zvani Alibeg (45) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije bilo raspisano više potraga i poternica, uhapšen je juče, 3. jula, u Novom Sadu. Alibeg ima "debeo" krivični dosije, čak 11 puta je pucano na njega, a poslednji put je bio meta napada u julu 2025. godine na Novom Beogradu. Prilikom jednog od atentata na njega je ispaljeno čak 27 metaka, od kojih je uspeo da izbegne svaki, zbog čega je nazvan "neuništivim" i "čovek sa devet života".

Alibeg je sinoć uhapšen u jednoj prodavnici u Novom Sadu sa pancirom na telu i pištoljem za pojasom. Kod njega je policija pronašla pištolj marke "CZ“ kalibra 7,65 mm (sa metkom u cevi), 17 komada pištoljskih metaka kalibra 7,65 mm i jedan puščani metak kalibra 7,62 mm, pancirni prsluk koji je nosio na sebi, digitalnu vagicu za precizno merenje sa tragovima bele praškaste supstance nalik na amfetamin i falsifikovanu vozačku dozvolu na drugo ime, koju je koristio za skrivanje identiteta.

01:00 Hapšenje Nenada Alajbegović Alibega Izvor: Kurir

Bio na meti vračarskog klana

Nenad Alajbegović se poslednjih godina više puta našao na nišanu, a o glavi su mu radili i ozloglašeni "vračarci". Pripadnici takozvanog vračarskog klana sumnjiče se da su od januara do novembra 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju nekadašnjeg vođu navijača Partizanove grupe "Zabranjeni", Nenada Alajbegovića.

Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih, tokom kojih je ispaljeno u njega čak 27 hitaca, koje je čudom preživeo.

1/5 Vidi galeriju Pokušaj ubistva Alibega Foto: Printscreen

Bio je ranjen i 21. juna 2020. na Novom Beogradu. To je jedan od pokušaja ubistva za koji se sumnjiče pripadnici vračarskog klana.

Na uznemirujućem snimku tog napada vidi se muškarac sa zaštitnom maskom, za koga se navodi da je Alajbegović, kako hramljući prilazi vratima zgrade sa kesom iz prodavnice u rukama. Tek što je pozvonio na interfon počela je pucnjava, ali je pravim čudom uspeo da izbegne kišu metaka.

Sve se dogodilo ispred njegove zgrade. To je inače bio drugi od tri pokušaja ubistva bivšeg vođe navijača Partizana te 2020. godine.

Kako je Kurir pisao, Alajbegović je prvi put 2020. ranjen 25. januara i to dok je bio u društvu Aleksandra Halabrina, koji ga je teško povređenog prebacio u bolnicu. Dok se Alibeg duže od dva meseca u bolnici borio za život, "vračarci" su prema optužnici namamili Halabrina i ubilli ga 20. marta 2020. u stanu na Banjici, a potom njegovo telo zakopali u blizini Sopota.

U presretnutim Skaj porukama, koje su ranije izvedene kao dokaz tužilaštva na suđenju vračarskom klanu, ključnu ulogu imao je optuženi Miloš Raičević, koji je posle teškog ranjavanja Alajbegovića 25. januara 2020. na Novom Beogradu obilazio bivšeg vođu navijača u bolnici, jer mu je bio "prijatelj", ali je zapravo "vračarcima" prenosio informacije o njegovom zdravstvenom stanju, danu kada izlazi iz bolnice, sumnjama koje ima o tome ko je pucao u njega, kao i lokaciji na kojoj će boraviti.

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

U porukama, na grupi na Skaju razmenili su i fotografiju na kojoj su Alajbegović i Halabrin zajedno uz komentar "dva brata rođena na zidu smrti".

"Nemam veze s klanovima" Alibeg je za 16 godina uspeo čak 11 puta da izbegne metak počev od devedesetih godina prošlog veka pa do 8. jula 2025. kada je na njega ispaljeno više hitaca dok se nalazio u automobilu u Ulici narodnih heroja na Novom Beogradu.

- Od 2010. pucali su na mene šest puta. Međutim, i tokom devedesetih, koliko se sećam, najmanje još tri puta bio sam meta - rekao je Alajbegović za Kurir posle devetog pokušaja njegovog ubistva.

Tada je u Ulici Džona Kenedija bio ranjen.

- Pogođen sam sa dva hica, od kojih je jedan ostao zaglavljen u rebru, i oporavljam se. Ne znam ko je ponovo pokušao da me ubije. Nemam veze s navijačima i njihovim sukobima i klanovima, niti s nestankom Lazara Vukićevića. Već deset godina ne idem na utakmice, niti imam problema sa zakonom - rekao je on tada.

Skaj poruke

Ime Alibega pominje se u mnogim presretnutim poruka sa aplikacije Skaj, koju su svojeveremno koristili kriminalci, miseći da je zaštićena od prisluškivanja.

- Sad će Alibeg kod druga još malo, red je da nastave da se druže. Još dvoje ima da odu sa Alijom i onda smo gotovi - piše u jednoj od poruka, koje su izvođene kao dokaz na suđenju vračarskom klanu.

Među prikazanim porukama su i one u kojima se optuženi, navodno, dogovaraju da Alajbegovića ubiju u bolnici, u kojoj je bio zbog prethodnog neuspelog pokušaja ubistva.

- Na odeljenju je uvek tri medicinska radnika, gledao sam ja to odmah, bato, treba da je neko pravi da to uradi hladnokrvno - piše u jednoj od poruka sa Skaja, dok se u drugoj navodi:

- Ne znam kako da ga ubijemo ako nam promakne sad kad izađe. Ja bih mu u kuću poslao nekog da mu uđe.

- Ja sam sada još bolji sa njim. Znam da vam je Alija smešan jer nema love, ali je taj stari zlotvor. Sateran je u ćošak, a tad i mačka grebe i brani se, jer on tako sada gleda i za svoje du.e sve radi. Ja znam da je on cinkaroš i zato mi ga nije žao. Video sam mu oči, sprema neko zlo - komentarisali su optuženi preko Skaja dok su pripremali novi napad na Nenada Alajbegovića, smatra tužilaštvo.

1/11 Vidi galeriju TREĆA SAČEKUŠA ZA ALIBEGA: Izrešetan bivši vođa partizanovih navijača, 2 metka mu zaglavljena u grudima! ALAJBEGOVIĆ KRITIČNO Foto: Damir Dervišagić

Dok pripremaju likvidaciju navijača ispred bolnice, razmatraju i da li da možda izvrše napad na kola Hitne pomoći, ukoliko ga ona budu prebacivala u stan kod majke.

- Bori se kao hijena da preživi. Al se napatio kerina, bolje da je umro - komentarišu oni pogoršanje njegovog zdravsrvenog stanja.

Optuženi: Nema dinara više, propao Alija, oće da beži za Kanadu, Australiju, da menja kontinent. Kaže da oće da se oporavi, napravi lovu, kaže ne može da ratuje bez dinara. Al dobro, mora prvo malo kući iz bolnice. Ne potcenjujte Alijin instinkt za preživljavanje, kroz prozor bi taj pobegao iz bolnice da je malo bolje, nego ne može da se pomera. Mora na štakama da ide. Šipku su mu neku stavili dole na butnoj kosti, kaže mu doktor da mu ne otpadne, a on mi kaže video stopalo kad je upucan, kako mu se okrenula noga. Ko zna da l će preživeti, mesec dana ne može da se opravi.

- Čovek je neuništiv, sepsu je prej...o. To se dešava jednom u 1.000. Lik je prava hijena - pisao je, navodno, optuženi na Skaju.

1/6 Vidi galeriju Upucan Alibegov drug u restoranu Foto: Kurir

Nenad Alajbegović, podsetimo, u bekstvu je od 6. decembra 2025. godine kada je u restoranu na Novom Beogradu pucano na njegovog prijatelja. 20. januara ove godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, raspisana je policijska potraga za njim zbog sumnje da je neovlašćeno nosio pištolj koji je pronađen posle pucnjave. Od tada se u medijima navodi da je nedostupan organima gonjenja.