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Tokom noći M. S. (41) iz sela Nova Božurna kod Prokuplja kuhinjskim nožem je ubio svoju majku G. S. (69) sa kojom je živeo u porodičnoj kući.

Nakon što je nožem izbo majku, sam je oko 1. 45 sati nakon ponoći pozvao policiju. Na mesto zločina odmah je izašla i dežurna ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Mesto zločina Foto: Kurir

U selu Nova Božurna od jutros vlada šok zbog onoga što se dogodilo, ali niko ne želi otvoreno da priča o zločinu i porodičnim odnosima. U kući u kojoj se desilo ubistvo zatekli smo porodicu nastradale, ali oni ne žele da komentarišu.

- Šta se desilo? Pa ono što je moralo da se dogodi, jer niko nije reagovao! Lično sam više puta prijavljivala policiji da M. maltretira našu majku, ali niko nije reagovao. Sto puta ju je tukao, ali niko nije reagovao, i sada su svi došli, sad je kasno - kazala nam je vidno potresena ćerka ubijene žene, dok uklanja u kući tragove strahote koja se dogodila.

Ona je dodala da sada nemaju šta da kažu jer se strahota već desila i povratka nema.

Nova Božurna kod Prokuplja Foto: Kurir

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni M. S. je od ranije poznat policiji po vršenju krivičnih dela. U više navrata je služio zatvorsku kaznu zbog pljački. Bio je sklon alkoholu, ali tvrde mnogi i narkoticima.

- Njegova majka se zaista trudila da ga obuzda, da mu obezedi sve što mu je bilo potrebno. Išla je u nadnicu dok je mogla da radi. On je problematičan, zato ga je i žena ostavila - kažu meštani ovog sela.

Kako tvrde meštani, M. S. je stalno pljačkao po čitavoj Toplici, i to ne samo prodavnice. Zbog tih krađa je dva puta bio i u zatvoru.

Preti mu 15 godina robije

Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju Nikola Nasković kaže da će tokom sutrašnjeg dana osumnjičeni biti saslušan.