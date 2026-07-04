Antun B. (72) nastradao dok je prelazio regionalni put van obeleženog pešačkog prelaza
Užas
TEŠKA NESREĆA KOD PIJACE U SONTI: Muškarac poginuo kada je na njega naleteo "fijat" (foto)
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Antun B. (72) iz Sonte kod Apatina nastradao je jutros oko osam časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod pijace u Sonti, u Jugoslovenskoj ulici, koja je inače i glavni (regionalni put), koji povezuje Apatin i okolna mesta sa graničnim prelazom Bogojevo.
Saobraćajna nesreća u Sonti Foto: Kurir/J.M.
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Na njega je, nakon što je izašao iz automobila i peške krenuo da prelazi put van obeleženog pešačkog prelaza, naleteo automobil “fijat”, kojim je upravljao N.M. iz Apatina.
Od zadobijenih povreda nesrećni čovek je preminuo na licu mesta.
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