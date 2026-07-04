Slušaj vest

Antun B. (72) iz Sonte kod Apatina nastradao je jutros oko osam časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod pijace u Sonti, u Jugoslovenskoj ulici, koja je inače i glavni (regionalni put), koji povezuje Apatin i okolna mesta sa graničnim prelazom Bogojevo.

Saobraćajna nesreća u Sonti Foto: Kurir/J.M.

Na njega je, nakon što je izašao iz automobila i peške krenuo da prelazi put van obeleženog pešačkog prelaza, naleteo automobil “fijat”, kojim je upravljao N.M. iz Apatina.

Od zadobijenih povreda nesrećni čovek je preminuo na licu mesta.

Ne propustiteHronikaPOGINUO PEŠAK NA AUTO-PUTU NOVI SAD-SUBOTICA: Autobusom pokosio državljanina Poljske i pobegao!
Saobraćajna policija
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA AUTO-PUTU KOD KOLARA: Četvoro povređeno, među kojima i DVOJE DECE - "mercedes" uništen (VIDEO)
Screenshot 2026-07-01 152957.jpg
HronikaTEŠKO POVREĐEN NIŠLIJA (24): Autom se zakucao u stub na Bulevaru Svetog Pantelejmona, vatrogasci ga izvlačili iz vozila
hitna-pomoc-u-nisu.jpg
HronikaTUGA U APATINU! UMRLA JELENA (22) KOJA JE PRE 3 MESECA TEŠKO POVREĐENA U NESREĆI: Borila se za život do poslednjeg dana
Apatin.jpg