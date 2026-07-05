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Pre četiri dana, 1. jula, oko dva sata iza ponoći, muškarac Lj. G. (47) napadnut je nožem u porodičnom domu svoje ćerke na Zvezdari u Beogradu, u Bulevaru kralja Aleksandra, a njegova trudna ćerka K. G. bila je svedok brutalnog nasilja. Ona je za Kurir otkrila sve detalje kobne noći u kojoj su, kako tvrdi, tri devojke provalile u njen dom, nanele povrede njenom ocu, a potom, kako tvrdi, nožem krenule i na nju.

- Moj otac je bio žrtva organizovanog napada u kojem su učestvovale tri ženske osobe. U pitanju su dve sestre, inače očeve pastorke i njihova prijateljica. Moj otac je imao nesuglasice sa svojom suprugom, odnosno majkom te dve devojke, zbog čega je odlučio da tu noć prespava u mojoj porodičnoj kući, u koju su one upale i napale nas. Tata i njegova žena nisu imali nikakvu brutalnu svađu - započela je priču K. G. za Kurir i objasnila kako su tri devojke napale njenog oca Lj. G. na spavanju.

- Prema onome čemu smo svedočili i informacijama koje imamo, jedna od devojaka se ušunjala u našu kuću, uzela nož iz naše kuće i predala ga S.K. (19), inače jednoj od od pastorki, koja je potom nožem napala mog oca dok je spavao. Treća devojka je stajala sa strane i pazila da niko ne izađe i ne spreči napad - objasnila je vidno potresena žena.

Ona nam je objansila i da je kobne noći njen tata spavao na krevetu koji se nalazi u dvorištu njihove kuće, jer mu je unutra bilo previše vruće.

- U trenutku napada, moja majka, koja je spavala u kući, probudila se i primetila je senku napolju, izašla da vidi o čemu se radi i tada svojim očima videla kako S.K. nožem ubada mog oca. Odmah je počela da vrišti i doziva pomoć. Kada smo čuli njene povike, svi smo istrčali napolje - priseća se i nastavlja:

1/4 Vidi galeriju Izboden muškarac na Zvezdari Foto: Kurir

- Kada sam izašla, ugledala sam veliku količinu krvi oko tate. U šoku sam potrčala prema S.K., udarila joj šamar i pitala je kako je mogla to da uradi, a ona je krenula prema meni sa istim nožem kojim je prethodno ubola mog oca u nogu.

Kako kaže ćerka ranjenog čoveka, nju je spasio njen suprug, koji je takođe bio u kući.

- Moj muž je video da ona ide prema meni, povukao me je i sprečio da povredi i mene. Uplašio se baš, jer sam u drugom stanju i ona to zna, ali je svakako na mene krenula nožem. Moja majka je sve vreme dozivala pomoć, vičući da neko odmah pozove Hitnu pomoć i policiju jer čovek umire. Dok je trajala ta drama, sve tri devojke su pobegle - prepričava dramatične trenutke K. G. i dodaje da se njen otac onesvestio kada je došla Hitna pomoć, te da je izgledalo kao da nije živ.

- Lekari su odmah započeli reanimaciju, kojom mu je spasen život. Zadobio je teške povrede - tvrdi naslednica izbodenog muškarca.

Podsetimo, policija je nakon ovog napada uhapsila S. K. zbog sumnje da je počinila nasilje u porodici na štetu svog očuha. Istragu vodi Prvo osnovnno javno tužilaštvo u Beogradu, a naša sagovornica kaže da je osumnjičena devojka nakon zadržavanja do 48 sati i saslušanja kod tužioca puštena da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Kako dalje kaže ćerka žrtve, njena porodica se oseća ugroženo i nebezbedno nakon svega.

- Nakon događaja, policija je privela osumnjičenu S.K. kod koje su pronašli i nož kojim je nasrnula na oca, ali je nakon saslušanja puštena iz pritvora. Moj otac i ja se osećamo jako uplašeno. Ona je odmah nakon puštanja ponovo došla automobilom kod nas, vozila se oko naše kuće i upućivala pretnje, a njena sestra, koja nije bila privedena čak ni na razgovor, prethodno je pretila da će nam zapaliti kuću - tvrdi ova žena sa Zvezdare.

O tim pretnjama su, kako kaže, obavešteni nadležni organi.

- Smatramo da je ceo događaj bio unapred organizovan i da je svaka od tri osobe imala svoju ulogu u napadu. Zbog svega što se dogodilo, naša porodica i dalje živi u strahu za svoju bezbednost i očekujemo da nadležni organi u potpunosti ispitaju sve okolnosti slučaja i utvrde odgovornost svih učesnika - kaže K. G.

Takođe, ona tvrdi da slučaj nije zaveden pod krivičnim delom pokušaj ubistva, već kao nasilje u poroici, te ovim putem apeluje na nadležne organe da uzmu u obzir sve detalje krvavog napada.

- Prema informacijama koje smo dobili, osobi S.K. na teret se stavlja krivično delo nasilje u porodici. Međutim, kao porodica teško razumemo takvu pravnu kvalifikaciju imajući u vidu da je moj otac u trenutku napada spavao, da je napad izvršen nožem, da je zadobio povrede opasne po život, da nije davao znake života po dolasku Hitne pomoći i da je reanimacijom spasen. Zbog toga očekujemo da nadležni organi utvrde sve činjenice i donesu odgovarajuću pravnu odluku u skladu sa svim prikupljenim dokazima - kaže ona.

Javno se hvalile

1/5 Vidi galeriju Osumnjičena za napad na Zvezdari Foto: Kurir

Inače, tri devojke su nakon krvavog napada na Zvezdari i bega sa lica mesta, imale otvorenu komunikaciju o svemu što su uradile i to javno, putem društvenih mreža, a ćerka oštećenog čoveka kaže da ih je to ddoatno uznemirilo i potreslo.

One su, nakon što su pobegle sa mesta zločina, objavljivale fotografije na društvene mreže uz poruke: "Mamina ćerka - kao pet sinova!", kao i "Sestro moja, možeš ti to", na šta je dobila odgoor osumnjičene:

- Jesam, hvala na podršci!