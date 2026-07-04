Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog S.B. (29) iz Vršca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je 2. jula u Pančevu, na raskrsnici Ulica Žarka Zrenjanina i Prvomajska, u putničkom vozilu neovlašćeno prenosio radi prodaje opojnu drogu marihuanu u količini od jednog kilograma i šest grama - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.