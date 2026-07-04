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Muškarac (56) koji je u četvrtak preminuo u Okružnom zatvoru u Vranju, višestruki je povratnik za nasilje u porodici.

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju potvrdilo je da je N. A. u sredu 1. jula izvršio psihičko i fizičko nasilje nad svojom ćerkom.

Prema navodima OJT, on joj se najpre obratio rečima: "Hoćeš li da spavaš sa mnom, pored mene?", a kada je oštećena to odbila, uputio joj je pretnju: "Ubiću te", držeći kuhinjski nož u ruci.

Nakon toga, njegova ćerka je napustila kuću i slučaj prijavila policiji.

Tužilaštvo je naložilo da se prikupe potrebna obaveštenja, izuzme kuhinjski nož, izvrši alkotestiranje N.A., podnese krivična prijava zbog nasilja u porodici, kao i da se odredi zadržavanje zbog navedenog krivičnog dela.

Narednog dana, u Okružnom zatvoru u Vranju, N.A. je preminuo. Mrtvozornik je utvrdio da nema tragova nasilja, kao i da je smrt nastupila prirodnim putem.

Naložena je obdukcija tela preminulog.