UMRO U ZATVORU DAN NAKON HAPŠENJA ZBOG JEZIVOG DELA: Pitao ćerku da spava s njim, pa joj pretio ubistvom!
Muškarac (56) koji je u četvrtak preminuo u Okružnom zatvoru u Vranju, višestruki je povratnik za nasilje u porodici.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju potvrdilo je da je N. A. u sredu 1. jula izvršio psihičko i fizičko nasilje nad svojom ćerkom.
Prema navodima OJT, on joj se najpre obratio rečima: "Hoćeš li da spavaš sa mnom, pored mene?", a kada je oštećena to odbila, uputio joj je pretnju: "Ubiću te", držeći kuhinjski nož u ruci.
Nakon toga, njegova ćerka je napustila kuću i slučaj prijavila policiji.
Tužilaštvo je naložilo da se prikupe potrebna obaveštenja, izuzme kuhinjski nož, izvrši alkotestiranje N.A., podnese krivična prijava zbog nasilja u porodici, kao i da se odredi zadržavanje zbog navedenog krivičnog dela.
Narednog dana, u Okružnom zatvoru u Vranju, N.A. je preminuo. Mrtvozornik je utvrdio da nema tragova nasilja, kao i da je smrt nastupila prirodnim putem.
Naložena je obdukcija tela preminulog.
Kurir.rs/Blic