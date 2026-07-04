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Ubistvo Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove koje je policija rasvetlila posle nekoliko meseci istrage, izvršeno je po receptu ozloglašenih kriminalnih klanova!

Kako kaže izvor Kurira, u načinu na koji je likvidiran Aleksandar Lazić vidi se "modus operandi" vračarskog, odnosno kavačkog klana za koji ova beogradska kriminalna grupa, kako istražitelji sumnjaju, radi.

- Muškarac je najpre otet, zatim mučen i na kraju ubijen. Da bi se prikrio zločin, telo je potom sakriveno, u ovom slučaju zakopano. Isti sistem rada, odnosno eliminisanja suparnika, ima i kavački klan, odnosno njihova ispostava u Beogradu, "vračarci" - kaže izvor.

1/4 Vidi galeriju Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Podsetimo, policija je juče saopštila da su uhapšeni P. J. (44) i P. J. (19) iz Rume zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv korupcije, Uprave za tehniku i PU Sremska Mitrovica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su P. J. (1982) i P. J (2007) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (1986) iz Stare Pazove. Pripadnici MUP-a su postupali po prijavi nestanka lica - navedeno je u saopštenju:

- Operativnim radom utvrđeno je da su u prvoj polovini aprila osumnjičeni oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, usled čega je on podlegao povredama, a nakon toga njegovo telo prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali ga u dvorištu.

Policija je juče sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršila uviđaj mesta događaja, i tom prilikom pronađeno je zakopano telo u fazi raspadanja, koje je po nalogu tužioca prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, radi obdukcije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Naš izvor kaže da se motiv ovog zločina utvrđuje, kao i na koji je tačno način žrtva ubijena.

- Telo je u poodmakloj fazi raspadanja, pa bi obdukcija trebalo da pokaže na koji način je muškarac ubijen. Takođe, utvrđuje se i zbog čega je žrtva oteta i mučena do smrti, da li ovaj slučaj ima veze sa obračunom kriminalnih klanova ili je u pitanju nešto sasvim drugo. Istraga je u toku - kaže izvor i podseća da su pripadnici kriminalnih grupa poslednjih godina radile po istom principu.

Poslednji u nizu sličnih zločina, podsetimo, otkriven je u martu kada je policija u šumi kod Požarevca pronašla zakopano telo Milana Stokovića (26) iz Zemuna koji se vodio kao nestao.

Milan Stoković Foto: Printscreen

- Sumnja se da je Milan Stoković ubijen 14. oktobra 2025. godine, a njegovo telo je potom zakopano. Prethodno je otet u Beogradu, mučen, ispitivan i ubijen. Istraga je pokazala da iza ovog surovog ubistva stoji navodno vračarski klan - podseća izvor.

Vračarski klan, kako se sumnja, stoji iza još jednog ubistva koje je izvršeno na maltene identičan način. Naime, pripadnicima vračarskog klana, na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović i Radoje Zvicer, sudi se za ubistvo Aleksandra Halabrin (26), koji je nestao 20. marta 2020.

Aleksandar Halabrin Foto: Privatna Arhiva