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Prava filmska scena dogodila se sinoć u Beogradu na Starom gradu, kada su trojica maloletnika uhapšena nakon nezapamćene pljačke.

Kako tvrde domaći mediji, trojica dečaka, dvojica od 14 i jedan od 13 godina, došli su na ideju da kroz prozor provale u jednu poznatu piceriju, koja je bila zatvorena i zaključana.

Međutim, ceo događaj video je jedan muškarac koji je slučaj odmah prijavio policiji.

Službenici su se ubrzo pojavili na mestu događaja i unutar picerije navodno uhapsila trojicu maloletnika.