Trojica maloletnika uhapšena su nakon pljačke picerije na Starom gradu u Beogradu. Policija je brzo reagovala na prijavu o provali.
Policija
DEČACI UHAPŠENI U PICERIJI U BEOGRADU: Policija ih zatekla na delu, u džepovima im našli dokaz!
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Prava filmska scena dogodila se sinoć u Beogradu na Starom gradu, kada su trojica maloletnika uhapšena nakon nezapamćene pljačke.
Kako tvrde domaći mediji, trojica dečaka, dvojica od 14 i jedan od 13 godina, došli su na ideju da kroz prozor provale u jednu poznatu piceriju, koja je bila zatvorena i zaključana.
Međutim, ceo događaj video je jedan muškarac koji je slučaj odmah prijavio policiji.
Službenici su se ubrzo pojavili na mestu događaja i unutar picerije navodno uhapsila trojicu maloletnika.
Prema nezvaničnim informacijama, dečaci su sve priznali, a u džepovima im je pronađeno oko 4.000 dinara.
Kurir.rs/Telegraf
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