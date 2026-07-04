Slušaj vest

Prava filmska scena dogodila se sinoć u Beogradu na Starom gradu, kada su trojica maloletnika uhapšena nakon nezapamćene pljačke.

Kako tvrde domaći mediji, trojica dečaka, dvojica od 14 i jedan od 13 godina, došli su na ideju da kroz prozor provale u jednu poznatu piceriju, koja je bila zatvorena i zaključana.

Međutim, ceo događaj video je jedan muškarac koji je slučaj odmah prijavio policiji.

Službenici su se ubrzo pojavili na mestu događaja i unutar picerije navodno uhapsila trojicu maloletnika.

Prema nezvaničnim informacijama, dečaci su sve priznali, a u džepovima im je pronađeno oko 4.000 dinara.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaMALOLETNICI PLJAČKAJU APOTEKE PO BEOGRADU: "Imaju najviše 14 godina, i devojčice su nemilosrdne"! Jedna radnica postala heroj kad su potegli nož - evo i kako
apoteka lekovi tramp cene
HronikaMALOLETNICI BRUTALNO PREBILI MUŠKARCA (56) KOD PANČEVAČKOG MOSTA Četvorica uhapšena - tukli čoveka pa ga opljačkali
xxx01 News1 Dado Djilas.jpg
HronikaISPLIVAO SNIMAK PLJAČKE PUMPE U BELOJ CRKVI: Dečak polugo uskače kroz prozor, otvara vrata frižidera i pljačka! (video)
screenshot-20240901-092300-copy.jpg
Hronika"TUKAO JE DECU! SLOMIO MU NOS, PA GA POLIVAO CREVOM, KUPIO JE MAŠINICU" Ispovest oca zlostavljanog dečaka iz Bele Crkve (Foto)
sisanje.jpg