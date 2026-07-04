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Državljanin Srbije koji se nalazi na Interpolovoj potrenici uhapšen je danas u Beranama u Crnoj Gori, saopštio je tim za odnose sa javnošču podgoričkog Interpola.

Službenici NCB Interpol Podgorica - FAST tima za međunarodne ciljane potrage su, u saradnji sa policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti Berane, nakon sprovedenog ciljanog traganja i precizne razmene informacija, u Beranama locirali i lišili slobode lice državljanina Srbije N.L. (38) iz Kragujevca, koga potražuje NCB Interpol Beograd, navodi se u saopštenju.

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Uhapšen Srbin sa poternice u Beranama Izvor: Kurir

NCB Interpol Beograd je raspisao međunarodnu poternicu za N. L. radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se pred nadležnim sudom u Republici Srbiiji protiv njega vodi, zbog sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz Krivičnog zakonika Republike Srbije.

On će, u zakonom predviđenom roku, biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

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