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Nenad Alajbegović Alibeg (45) iz Beograda, bivši vođa Partizanove navijačke grupe "Zabrenjeni", za kojim je bilo raspisano više poternica i potraga, uhapšen je u petak u Novom Sadu dok je u jednoj prodavnici kupovao cigarete.

Kako se može videti na snimku hapšenja, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Alajbegoviću su prišli inspektori u civili dok je birao cigarete i razgovarao sa prodavcem.

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

- Munjevito su uleteli, oborili ga na pod i stavili mu lisce na ruke - opisuje naš izvor šta se vidi na snimku.

Kako je saopšteno iz MUP, prilikom hapšenja kod osumnjičeng je pronađen pištolj sa metakom u cevi.

- Pretresom su kod osumnjičenog pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola. Protiv njega biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu - saopšteno je iz policije.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Nenada Alajbegovića Alibega Foto: MUP Srbije

Alajbegović je dobro poznat policiji, a za 16 godina je na njega pucano čak 11 puta! Poslednji put našao se na meti 6. decembra 2025. godine kada je maloletnik (16) uleteo u restoran na Novom Beogradu i zapucao ka stolu za kojim je sedeo sa prijateljem N. K. Tom prilikom njegov prijatelj je ranjen, a Alajbegović je uspeo da pobegne na sprat restorana i tako se spase.

01:00 Hapšenje Nenada Alajbegović Alibega Izvor: Kurir

- Tokom uviđaja, Alajbegović je neko vreme bio prisutan, a onda je užurbanim korakom izašao iz restorana, sapleo se, pao, ali je odmah ustao, seo u auto i otišao. Od tada mu se izgubio trag, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tada je raspisana policijska potraga za njim zbog sumnje da je nosio pištolj bez dozvole. Naime, posle pucnjave u restoranu je pronađen pištolj, za koji se sumnja da ga je bez dozvole nosio Alajbegović - objašnjava izvor.

Alajbegović na mestu pucnjave 6. decembra 2025. godine Foto: Kurir

Kako smo ranije pisali, maloletnik koji je ranio N. K., prema operativnim informacijama, bio je angažovan da za novac ubije nekadašnjeg vođu navijača, ali je pucao u pogrešnog čoveka.

Izvor podseća da je Alibeg, pre decembra prošle godine bio meta napada i u julu iste godine, kada je, takođe, prošao nepovređen.

- Nedavno su, zbog sumnje da su tokom 2020. godine tri puta pripremali njegovu likvidaciju uhapšeni pripadnici takozvanog vračarskog klana, na čijem su čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer.

- Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u ta tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih među kojima su i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić, Nikola Vušović, ali i Marko Đorđevic Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović - podseća izvor.

Branio "vračarce" u sudu

Nenad Alajbegović je u javnosti viđen i 29. oktobra prošle godine kada je došao u Specijalni sud u Beogradu da svedoči na suđenju vračarskom klanu. Iako se "vračarci" sumnjiče da su 2020. godine čak tri puta pokušali da ga ubiju, on je tokom svog svedočenja stao u njihovu odbranu, tvrdeći da ne prepoznaje glasove okrivljenih u porukama koje su mu puštene.

1/8 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg ispred Specijalnog suda Foto: Petar Aleksić

Na pitanje sudije da kaže da li je imao obezbeđenje, on je rekao "da one koji su pokušali da ga ubiju ne doživljava ozbiljno".

Sprema neko zlo

Ime Alibega pominje se u mnogim presretnutim poruka sa aplikacije Skaj, koju su svojeveremno koristili kriminalci, misleći da je zaštićena od prisluškivanja. Na suđenju vračarskom klanu poruke sa Skaja izvođene su kao dokaz, a među njima su i one u kojima okrivljeni, prema navodima tužilaštva, pripremaju i dogovaraju ubistvo Nenada Alajbegovića.