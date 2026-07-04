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Brat ubijenog vođe ozloglašenog škaljarskog klana, Igor Vukotić, navodno je rukovodio ekipom koja je posle ubistva Šćepana Roganovića u februaru 2020. godine trebalo morskim putem da "izvuče" izvršioce na bezbedno, tvrde crnogorski mediji. Prema prepiskama sa nekada zaštićene aplikacije Skaj, Igor Vukotić je, navodno, organizovao nabavku čamca, davao uputstva kako da uklone tragove i određivao mesta ukrcavanja i iskrcavanja.

Dana 13. februara 2020. godine, na dan ubistva Ščepana Roganovića u Herceg Novom, Vukotić je od Ilije Milanovića tražio da hitno nabavi čamac sa običnim vanbrodskim motorom.

Igor Vukotić Foto: Privatna arhiva

U porukama, kako prenose crnogorski mediji, navodi da je svejedno da li će čamac biti kupljen ili pozajmljen, uz obrazloženje da treba da izgleda kao da služi za pecanje, sa ribarskom opremom i ostalom opremom, kako ne bi izazivao sumnju. Plan je bio da se ljudi prebace za svega desetak minuta.

Naglašava, navodi se, da je potrebno što pre obezbediti plovilo kako bi ostatak ekipe mogao da isplanira akciju.

Pošto je policija počela da pretresa stanove pripadnika njihove kriminalne grupe, procenili su da je izvlačenje kopnenim putem previše rizično, pa su se odlučili za morsku rutu.

Vukotić zatim detaljno objašnjava Milanoviću šta sve treba da kupi i pripremi: ceradu za čamac, ribarski pribor, kanistre za gorivo, dodatni rezervoar, ronilačko odelo i drugu opremu. Insistira da odmah testira čamac jer, kako piše, ništa ne sme biti prepušteno slučaju.

Istovremeno prosleđuje prepisku sa jednim članom grupe koji koristi nadimak Dona Maestral, a koji traži da ga izvuku čamcem. Vukotić mu odgovara: „Ja vas izvlačim, o tome uopšte ne razmišljaj", na šta dobija odgovor da ni u jednom trenutku nije sumnjao u to.

Vukotić više puta ponavlja da novac nije problem i poručuje:

- Ovo nam je prioritet svih prioriteta.

Dan nakon ubistva daje dodatna uputstva: čamac treba prekriti ceradom, pripremiti ga za akciju, a Milanović mora u 3.30 ujutru da bude u Morinju. Savetuje ga da ponese vodu, hranu i toplu odeću, jer će dugo biti na moru.Napominje da su kiša i tmurno vreme zapravo prednost, jer će otežati uočavanje čamca.

Tokom cele noći ostaje na vezi i koordinira akciju. Obaveštava Milanovića da se ostali pripremaju za polazak u zoru i da je policija izvršila pretrese na Cetinju, ali da nije pronašla ništa što bi ugrozilo plan.

Kasnije ga pita da li je spreman za akciju i naglašava da smatra da je izvlačenje morem najbolja moguća opcija.

Posle ponoći detaljno ga navodi kako da pronađe ljude koji čekaju u Morinju. Šalje mu lokaciju, snimke ekrana sa Gugl mapa i objašnjava da treba da priđe prvoj betonskoj ponti posle kružnog toka.

Foto: Privatna arhiva

Pošto Milanović ne uspeva odmah da pronađe mesto, Vukotić ga gotovo sat vremena usmerava, objašnjava gde se nalazi svetionik, gde su parkirani automobili i kako će ljudi signalizirati blicanjem svetala i telefona. Na kraju pita: "Jeste li ih preuzeli?".

Kasnije traži da mu jave kada ih bezbedno iskrcaju, a pred jutro poručuje:

- Brate, idi sad svojim poslom.

Tri dana kasnije daje uputstva kako da unište tragove. Naređuje da se čamac detaljno opere slanom vodom, da se sav otpad baci u kontejner, a dva Skaj telefona polome na sitne delove i bace u šaht kako bi bili potpuno uništeni.

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine, a osam dana kasnije pripadnici škaljarskog klana, Krsto Vujić i Mili Bajramović, planirali su ubistvo još jednog člana porodice Roganović – Duška Roganovića, koji je tri godine ranije ostao bez obe noge nakon eksplozije automobila.

Prema prepiskama, Igor Vukotić je u to vreme organizovao ilegalno prebacivanje Milija Bajramovića preko granica, obezbeđivao mu skrovišta i koordinisao njegovo kretanje.

U porukama članovi grupe priznaju da je prvo ubistvo loše izvedeno jer je policija brzo pronašla štek-stan i jedno vozilo, kao i da je uhapšen Miloš Đuričković, koji je kasnije postao svedok-saradnik.

Skaj prepiske pokazuju da su gotovo svi kasnije optuženi međusobno komunicirali, kako pojedinačno tako i u grupnim razgovorima. Iz njih se vidi velika doza međusobnog nepoverenja, paranoje i stalne brige zbog mogućeg hapšenja.

Igor Vukotić Foto: Privatna arhiva

Postupak za ubistvo Šćepana Roganovića objedinio je dve optužnice. Prva, podignuta u oktobru 2020. godine, obuhvatila je Krsta Vujića, Milija Bajramovića, Miloša Đuričkovića, Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića i Miloša Komara. Drugom optužnicom iz septembra 2023. obuhvaćeni su i Igor Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Marko Radović.

Tužilaštvo tvrdi da su svi bili pripadnici kriminalne organizacije koju je organizovao Krsto Vujić, a da su Vujić, Bajramović, Đuričković i Glavaš zajedno isplanirali i izvršili ubistvo Šćepana Roganovića.

Prema optužnici, Mili Bajramović je prišao Roganoviću na prometnom mestu u Herceg Novom i iz pištolja ispalio više hitaca, od kojih ga je šest pogodilo. Nakon toga je pobegao do motocikla na kojem ga je čekao sada pokojni Krsto Vujić, a potom su zajedno otišli do mesta Sasovići, gde su zapalili motocikl i pištolj korišćen u ubistvu.

Na kraju se navodi da Skaj poruke pokazuju kako su članovi grupe odmah nakon ubistva organizovali bekstvo preko granica, obezbeđivali štek-stanove i razmatrali načine da spreče potencijalne svedoke da sarađuju sa tužilaštvom.