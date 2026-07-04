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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i PU za grad Beograd u saradnji sa BIA i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom uhapsili su pripadnika vračarskog klana N. M. (31) iz Beograda koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti n nasilničko ponašanje.

Sumnja se da je 2. jula 2026. godine, oko 19.10 časova u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, motociklom preprečio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu, uperio pištolj u njegovom pravcu, a potom pištoljem udarao u vetrobransko staklo kojom prilikom se i posekao.

00:31 Hapšenje pripadnika vračarskog klana Izvor: MUP

Nakon toga je na haubi tog vozila svojom krvlju, ispisao "VR", a potom se udaljio sa lica mesta.