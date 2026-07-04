U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu kod Zubinog Potoka povređene su četiri osobe, kada je automobil prešao u suprotnu traku i sudario se sa kamionom i još jednim vozilom.
Hronika
PREŠAO U SUPROTNU TRAKU I ZAKUCAO SE U KAMION I DRUGI AUTO! Strašna nesreća kod Zubinog Potoka, četvoro povređenih - OBJAVLJENE SLIKE S MESTA UDESA (FOTO)
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Četiri osobe povređene se u udesu koji se oko 16.30 dogodio na magistralnom putu kod restorana "Tiha noć" u Zubinom Potoku.
Automobil je prešao u suprotnu traku i tom prilikom udario u kamion i automobil srpskih registarskih oznaka.
Povređeni su prebačeni u KBC Kosovska Mitrovica i prema prvim informacijama ne radi se oteškim povredama.
Na licu mesta intervenisala su dva vozila Hitne pomoći, a saobraćaj je bio u prekidu.
Kurir.rs/Zubin Potok Info
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