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Dva muškarca su teško ranjena vatrenim oružjem tokom svađe na benzinskoj pumpi u Altenštajgu, u okrugu Kalv. Prema policiji i tužiocima, dvojica osumnjičenih su prvobitno pobegla automobilom, ali su kasnije uhapšeni bez otpora u Bad Vildbadu.

Navodno je najmanje jedna osoba udarena vozilom.

Dvojica osumnjičenih, starosti 21 i 24 godine, pritvoreni su danas popodne. Prema policijskim navodima, oni su nemačko-srpske nacionalnosti. Muškarci su smešteni u odvojene zatvore, saopštila je policija.

Prema trenutnim informacijama, niko od povređenih nije u životnoj opasnosti. Istraga o motivu i tačnom redosledu događaja koju sprovode kriminalistička policija Kalva i Kancelarija javnog tužioca Tibingena je u toku.

Policija je na licu mesta obezbedila vatreno oružje. Dve osobe koje su upucane, starosti 23 i 48 godina, kao i dvojica osumnjičenih i još tri osobe umešane, prvobitno su prebačene u bolnice. Zadobili su povrede različite težine.

Građani prijavlili pucnjavu

Vlasti su dalje izjavile da su se učesnici poznavali. Da li je bilo ranijih sukoba deo je istrage.

Nekoliko građana je obavestilo policiju ubrzo posle 22 časa u četvrtak uveče, delom zato što su čuli pucnjava. Nekoliko patrolnih vozila je potom poslato na lice mesta. Takođe je raspoređen i policijski helikopter.