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Nedavno se navršilo 32 godine od ubistva Aleksandra Marinčića (25) iz beogradskog naselja Braće Jerković. Likvidiran je 1. juna 1994. godine u Ulici general Ždanovoj (današnja Resavska) u Beogradu.

Marinčić je tog dana kupio drogu od albanske mafije, ne znajući da im je dao četiri miliona falsifikovanih dolara. Drogu je prosledio za dalju prodaju, Albanci su brzo pohapšeni, a šest sati kasnije Marinčić je bio mrtav.

Inspektor Maldenović je tada tvrdio da su falsifikovane dolare Marinčiću dali pripadnici policije.

Marinčić je izašao iz zgrade oko 23 sata. Ne sluteći da je u opasnosti, krenuo je ka svojim kolima. Međutim, u jednom trenutku maskirani ubica prišao mu je s leđa i pucao u glavu. U tom napadu teško je bio ranjen slučajni prolaznik (47). Marinčić je davao znake života, ali po prijemu u Urgenti centar je preminuo.

O Marinčiću se baš ne zna mnogo, osim da je bio u grupi sa Slavišom Pavićem Pirketom, likvidiranim 1993. godine.

Ko je ubio Marinčića nije otkriveno, pretpostavka je da iza likvidacije stoji albanska mafija, ali to nije dokazano.